La nuova magia del Digitale Terrestre, con i canali cinema vedi i film migliori già da stasera

Il problema riguarda soprattutto alcuni conflitti LCN sui canali Rai: in pratica, due versioni dello stesso canale chiedono lo stesso numero sul telecomando e l’utente deve scegliere quale tenere.

L’aggiornamento della lista canali del digitale terrestre arriva dopo il recente intervento tecnico sulle frequenze. Al centro c’è la numerazione automatica, la cosiddetta LCN: è il sistema che mette ogni canale al suo posto sul telecomando, dall’1 in poi.

La lista più recente porta la data del 15 ottobre 2026. L’impianto generale resta quello a cui gli utenti sono abituati, ma durante la risintonizzazione possono comparire alcuni intoppi. Succede soprattutto con televisori meno recenti o con ordinamento automatico non aggiornato: sullo schermo appare una richiesta di scelta perché due canali vogliono occupare la stessa posizione.

In questi casi la prima cosa da fare è una nuova sintonizzazione automatica dei canali. Poi conviene controllare l’ordine finale. Se il televisore chiede quale canale inserire in una certa posizione, si può scegliere manualmente la versione preferita, di solito quella in HD se disponibile e ricevuta correttamente. In alternativa, si può anche aspettare qualche giorno: spesso questi conflitti vengono sistemati dagli operatori di rete senza bisogno di altri interventi.

Conflitti LCN Rai: Rai 4, Rai Premium e Rai News 24 tra SD e HD

Le segnalazioni riguardano in particolare la Rai. Le posizioni interessate sono tre. Al numero 21 il conflitto è tra Rai 4 e Rai 4 HD. Al 25 riguarda Rai Premium e Rai Premium HD. Al 48, invece, la sovrapposizione è tra Rai News 24 e Rai News 24 HD.

Telecomando e schermata di sintonizzazione sulla TV, immagine che richiama i conflitti LCN e la nuova numerazione del digitale terrestre.

Non è un guasto del televisore. E non c’è un’interruzione del servizio. Si tratta semplicemente di un conflitto di numerazione: due segnali chiedono lo stesso tasto del telecomando. “Il televisore mi ha chiesto quale Rai 4 volevo tenere sul 21”, raccontano diversi utenti sui forum tecnici, descrivendo una situazione già vista in altri passaggi del digitale terrestre.

La soluzione più rapida è scegliere a mano la versione desiderata quando compare l’avviso. Chi vuole un ordine più pulito può selezionare il canale HD, sempre che televisore e impianto d’antenna lo ricevano bene. In alternativa, dal menu impostazioni si possono spostare i canali uno per uno. La procedura, però, cambia da modello a modello: Samsung, LG, Sony, Philips e decoder esterni non seguono tutti lo stesso percorso.

Canali 1-70, la mappa più vista: generalisti, locali, tematici e news

La parte iniziale della numerazione LCN resta la più familiare. Dall’1 al 9 ci sono Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 TGR Regione, Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE. Dal 10 al 19 lo spazio è riservato alle emittenti locali, che cambiano da regione a regione.

Dal numero 20 riparte l’offerta nazionale: 20Mediaset HD, poi Rai 4 al 21, Iris HD al 22, Rai 5 al 23, Rai Movie HD al 24, Rai Premium al 25, Cielo al 26, 27Twentyseven HD al 27, TV2000 al 28 e LA7CINEMA al 29. Una sequenza ormai entrata nelle abitudini di molti spettatori, tra film, serie, intrattenimento, reti confessionali e canali generalisti.

Tra il 30 e il 39 compaiono La5 HD, Real Time, QVC HD, Food Network, Cine34 HD, Focus HD, RTL 102.5, Discovery, GIALLO e TOPcrime HD. La fascia per bambini e ragazzi va invece dal 40 al 47, con Boing HD, K2, Rai Gulp, Rai YoYo, frisbee, Boing Plus, Cartoonito HD e Super!.

Subito dopo arriva l’informazione: Rai News 24 al 48, Mediaset Italia2 HD al 49, Sky TG24 al 50 e TGCOM24 HD al 51. Più avanti si trovano DMAX al 52, Rai Storia al 54, Rai Sport HD al 58, SPORTITALIA HD al 60 e SUPERTENNIS al 64, fino a RadioItaliaTV al 70. Per la Valle d’Aosta sono previste anche finestre dedicate, come France 24 HD al 75, RTS Un HD al 76 e TV5 MONDE EUROPE al 77.

Dal 100 al 999: Rai 4K, radio, TGR regionali e servizi interattivi

Dal numero 100 in poi si entra in una zona del telecomando meno battuta, ma utile per chi cerca versioni alternative, canali radio e servizi digitali. Al 101 c’è Rai 4K, mentre al 103 compare Rai 3 HD. Tra il 104 e il 109 tornano diversi canali generalisti già presenti nelle prime posizioni, collocati lì anche per esigenze tecniche e versioni parallele.

Tra il 121 e il 170 si trovano emittenti come GOLD TV ITALIA, PADRE PIO TV, RADIO KISS KISS TV, VH1 e PRIMAFREE170. Al 200 c’è il Test HEVC main10, utile per controllare se il televisore o il decoder sono compatibili con gli standard più recenti. Seguono RaiPlay al 201, Rai Radio 2 Visual HD al 202 e RaiPlay Sound al 203.

Nella fascia successiva trovano posto canali promozionali e tematici, da PROMO FOOD a PROMO SHOPPING, insieme a realtà come RADIO ROMA NETWORK, MATCH MUSIC, CUSANO NEWS 7, GAMBERO ROSSO, Bike Channel e RDS Social TV. Il numero 500 è occupato da tivù la guida, mentre dal 501 al 503 compaiono Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD, indicati come provvisori.

Più avanti, tra 701 e 789, partono le stazioni radio: Rai Radio 1, Radio Capital, Radio Deejay, m2o, Radio Vaticana Italia, le versioni di RTL 102.5, Radio Monte Carlo, Virgin Radio e Radio Maria. Dall’801 all’823 sono elencate le edizioni regionali di Rai 3 TGR, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, comprese le versioni linguistiche come Südtirol e Furlanija Krajina.

In fondo alla lista restano altri servizi e canali specializzati, tra cui CLASS CNBC all’828, SUPERSIX all’833, CLASS TV MODA all’883, Caccia e Pesca all’888 e alcune funzioni legate a LA7, come LA7 on demand al 997 e LA7CINEMA TEST al 999. Per chi nota anomalie, la strada è sempre la stessa: fare la risintonizzazione, scegliere il canale corretto quando il televisore lo chiede e verificare che l’apparecchio supporti le trasmissioni in HD e HEVC.