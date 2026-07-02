La novità sull'App IO ti fa dire addio a file e scartoffie: era una vita che la stavamo aspettando

Dal 3 giugno 2026 l’app IO ha ampliato le proprie funzionalità per chi ha una causa pendente con il fisco. Il Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia ha esteso il servizio dedicato alle comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria, aggiungendo due nuovi tipi di avviso a quello già disponibile da dicembre 2025.

Fino a oggi, difensori e contribuenti coinvolti in un procedimento tributario potevano ricevere sull’app soltanto l’avviso di trattazione in udienza. Da questo mese si aggiungono la comunicazione relativa al deposito del dispositivo e quella riguardante il deposito della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale: due passaggi cruciali per chi segue una causa e che finora arrivavano quasi esclusivamente tramite PEC dagli uffici di segreteria delle Corti.

App IO: la novità estiva che risolve i problemi

Il meccanismo tecnico si appoggia al Processo Tributario Telematico, la piattaforma attraverso cui viaggiano già oggi gli atti del contenzioso fiscale. Le nuove notifiche su App IO non sostituiscono la PEC, che resta il canale ufficiale, ma affiancano una segnalazione push che avvisa in tempo reale dell’avvenuta consegna del messaggio, riducendo così il rischio che una comunicazione importante passi inosservata tra le decine di email che si accumulano ogni giorno.

Il servizio, sviluppato in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, non è rivolto a tutti gli utenti dell’app in modo indiscriminato: riguarda specificamente i difensori e i contribuenti che risultano associati alla casella PEC indicata nel ricorso e che, allo stesso tempo, sono registrati su App IO con la funzione di ricezione messaggi attiva. Chi non rientra in queste condizioni continuerà a ricevere le comunicazioni nel modo tradizionale, senza alcuna variazione rispetto a prima.

Attivare il servizio è comunque piuttosto semplice: nella maggior parte dei casi basta la configurazione rapida proposta al primo avvio dell’app, ma chi ha già installato IO da tempo può comunque abilitarlo in un secondo momento, cercando la scheda del servizio dedicato e selezionando l’opzione “Contattarti in app” all’interno della sezione che elenca cosa il servizio può fare.

Si tratta di un tassello che si inserisce in un percorso più ampio di digitalizzazione della giustizia tributaria italiana, un ambito che negli ultimi anni ha visto crescere progressivamente il peso delle comunicazioni telematiche rispetto a quelle cartacee. Per chi si trova coinvolto in un contenzioso con il fisco, la possibilità di ricevere un promemoria diretto sul telefono, senza dover controllare quotidianamente la casella PEC, rappresenta comunque un cambiamento pratico non trascurabile nella gestione di pratiche spesso lunghe e complesse.