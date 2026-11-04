La NASA mandò due ragni nello spazio per un esperimento: quello che accadde alle loro ragnatele sorprese gli scienziati

L’obiettivo era semplice solo in apparenza: capire se, in microgravità, fossero ancora capaci di tessere una ragnatela. Da quel gesto minuscolo gli scienziati volevano osservare come la vita animale reagisce quando viene tolto il peso.

L’esperimento nacque lontano dai grandi laboratori, in una scuola del Massachusetts. Qui Judith Miles, studentessa di 17 anni, propose alla NASA di osservare il comportamento dei ragni nello spazio. Era il 1972 e l’agenzia spaziale aveva aperto agli studenti la possibilità di suggerire esperimenti per lo Skylab, il laboratorio orbitale statunitense attivo tra il maggio 1973 e il febbraio 1974.

L’idea piacque subito ai tecnici: era semplice, chiara da seguire, ma con una domanda scientifica precisa. Se un ragno usa gravità, orientamento e percezione del proprio peso per costruire una tela, che cosa succede quando questi punti di riferimento spariscono?

La proposta di Miles fu scelta per la missione Skylab 3, la seconda con equipaggio a bordo della stazione. Nelle immagini d’archivio della NASA, la ragazza discute il progetto con Keith Demorest e Henry Floyd, del Marshall Space Flight Center. Una scena quasi da aula scolastica, eppure destinata a entrare nella storia della divulgazione scientifica. In cabina sarebbero saliti due ragni crociati europei, noti anche come ragni da giardino, sistemati in piccole bottiglie di plastica. I loro nomi, Arabella e Anita, sarebbero diventati familiari a generazioni di appassionati di spazio.

Dal lancio del 1973 alle prime tele rudimentali: Arabella impara a tessere in orbita

Il lancio avvenne il 28 luglio 1973, verso l’orbita terrestre bassa. Gli astronauti avevano anche il compito di seguire l’esperimento dei due aracnidi. Quando le condizioni a bordo dello Skylab si stabilizzarono, Arabella fu trasferita in un contenitore pensato per lasciarla muovere e tessere. Ma all’inizio qualcosa non funzionò. Secondo i resoconti della NASA, la prima ragnatela era “rudimentale”: fili fuori ordine, geometria incerta, un intreccio che raccontava più spaesamento che adattamento.

Una camera sperimentale con ragnatela e ragno, simbolo degli studi NASA sui ragni in microgravità nello Skylab.

Dal secondo giorno, però, la situazione cambiò. Arabella cominciò a costruire tele più complete, con una struttura riconoscibile, anche se diversa da quelle osservate sulla Terra. Gli astronauti e i ricercatori a terra seguirono passo dopo passo l’evoluzione del test, fino a decidere di introdurre anche Anita a metà missione. “Si adattarono rapidamente”, avrebbe poi spiegato la NASA nei materiali divulgativi dedicati all’esperimento. Con una nota importante: la seta appariva più sottile. Non era un dettaglio secondario, perché il modo in cui un ragno regola il filo dipende anche dalla percezione del proprio peso.

Seta più fine e geometrie diverse: cosa raccontarono le ragnatele sul sistema nervoso in microgravità

Dietro la curiosità per le ragnatele nello spazio, gli scienziati cercavano una risposta più ampia: come reagisce il sistema nervoso centrale di un animale quando vengono meno segnali abituali come peso, alto, basso e trazione? La NASA spiegò il senso dell’esperimento in modo diretto: la forma della tela di un ragno orbicolare può dare indicazioni sullo stato del suo sistema nervoso. Osservare un ragno che tesse, quindi, non significava solo guardare un istinto al lavoro. Voleva dire seguire una sequenza di movimenti complessa, fatta di aggiustamenti continui.

Sulla Terra, un ragno usa la gravità e persino il movimento dell’aria per iniziare e orientare la costruzione della tela. Nello Skylab, invece, quei riferimenti erano alterati o mancavano del tutto. Proprio lì si poteva capire quanto fosse flessibile quel comportamento.

Dopo una prima fase difficile, le tele di Arabella e Anita mostrarono una capacità reale di adattamento: non copie perfette delle ragnatele terrestri, ma strutture funzionanti in condizioni nuove. Entrambe morirono poi a bordo della stazione, con ogni probabilità per disidratazione, secondo le ricostruzioni dell’epoca. Un finale asciutto, quasi passato in secondo piano, per due piccoli animali entrati nella storia della ricerca spaziale.

Dallo Skylab alla ISS: l’eredità degli esperimenti sui ragni nello spazio

Gli esperimenti non si fermarono agli anni Settanta. In seguito altri ragni furono mandati in orbita per studiare come la vita si adatti alla microgravità, fino alle ricerche più recenti condotte sulla Stazione Spaziale Internazionale. Un gruppo dell’Università di Basilea, studiando ragni della specie Trichonephila clavipes a bordo della ISS, ha osservato la simmetria delle tele costruite in quasi totale assenza di peso. Il confronto con la Terra ha dato un risultato chiaro: nello spazio, le ragnatele tendevano a essere più simmetriche, con il centro più vicino al centro geometrico della struttura.

Sul nostro pianeta, invece, molte tele sono asimmetriche, con il centro spostato verso l’alto. Questo aiuta il ragno a usare la forza di gravità per scendere più in fretta verso le prede intrappolate nella parte bassa. In orbita quel vantaggio perde senso, e il comportamento cambia. È forse questa l’eredità più evidente lasciata da Arabella e Anita: anche un esperimento nato da un’idea scolastica può aiutare a capire come gli organismi viventi riorganizzano gesti antichi in un ambiente nuovo. Un filo alla volta, nello spazio.