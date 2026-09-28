La moneta da 1 euro sul cruscotto: il trucco semplice per controllare i pneumatici prima di partire

In realtà molti automobilisti la usano come promemoria per dare un’occhiata ai pneumatici prima di partire, soprattutto prima di un lungo viaggio, con la pioggia in arrivo o al cambio di stagione. Il gesto, ripreso anche da siti di consigli per la casa e la manutenzione come Maison & Travaux, non è una stranezza né un rito scaramantico: serve a ricordare un controllo rapido sul battistrada, utile per capire se le gomme sono troppo consumate prima che il problema si presenti su strada.

A prima vista, una moneta sul cruscotto sembra solo una dimenticanza. Magari la nota chi sale dal lato passeggero, accanto a un fazzoletto o a un panno per i vetri, e chiede perché sia lì. La risposta è semplice: quella moneta da 1 euro ricorda che i pneumatici non vanno solo gonfiati, ma anche controllati. L’usura delle gomme arriva piano, chilometro dopo chilometro. Non fa rumore, non sempre dà segnali chiari e spesso ci si accorge che qualcosa non va solo sul bagnato, o quando l’auto risponde peggio del solito.

Tenerla a portata di mano diventa così un piccolo richiamo visivo, un appunto lasciato davanti agli occhi prima di mettersi in marcia. Non sostituisce la manutenzione, certo. Però può spingere il conducente a chinarsi sulle gomme prima di un viaggio in autostrada, di una partenza per le vacanze o dopo settimane di tragitti in città. Bastano pochi secondi: una moneta in mano e un primo sguardo al battistrada.

Come usare il bordo della moneta per leggere l’usura del battistrada

Il metodo è molto semplice. Si prende la moneta da 1 euro e la si infila in una delle scanalature principali del battistrada, nella parte centrale del pneumatico. Se il bordo esterno resta molto visibile, la profondità potrebbe essere ormai ridotta. A quel punto è meglio fare un controllo più preciso, con uno strumento adatto o direttamente da un gommista.

Una moneta usata come test rapido per valutare il battistrada prima di partire in auto.

Attenzione, però: non basta guardare un solo punto. Un pneumatico può consumarsi male, più all’interno, più all’esterno o a zone, soprattutto se la pressione non è corretta oppure se convergenza ed equilibratura non sono a posto. Per questo la verifica con la moneta andrebbe ripetuta in più punti, su tutte le gomme: davanti, dietro, a destra e a sinistra. Un controllo veloce, sì, ma non fatto distrattamente. Conviene anche osservare i fianchi: crepe, tagli, rigonfiamenti o deformazioni possono segnalare un danno che non riguarda solo il battistrada. In questi casi non si improvvisa. Meglio rivolgersi a un professionista. Come ripetono spesso i gommisti: se c’è un dubbio, si controlla subito.

Limite legale, pioggia e aderenza: quando il controllo diventa urgente

In Italia, secondo il Codice della strada, la profondità minima del battistrada per le autovetture è di 1,6 millimetri. Sotto questa soglia il pneumatico non è in regola e può portare a sanzioni, oltre a creare rischi reali per la sicurezza. La moneta da 1 euro, va chiarito, non misura al millimetro: dà solo un’indicazione di massima, utile per capire se è il momento di fare una verifica seria.

Il problema diventa ancora più importante quando piove. Un pneumatico consumato riesce a espellere meno acqua dalle scanalature e perde aderenza più facilmente, soprattutto a velocità sostenuta. È in quei momenti che aumentano i rischi di aquaplaning, frenate più lunghe e perdita di controllo. Non serve trovarsi in una situazione estrema: può bastare un temporale improvviso, una tangenziale trafficata, una curva affrontata con poca attenzione. Ecco perché il controllo andrebbe fatto prima dei lunghi viaggi, ma anche quando sono previste forti piogge o nei passaggi di stagione.

In autunno le strade si riempiono di acqua, foglie e residui. In inverno pesano temperature basse e obblighi locali su dotazioni invernali. Spesso ci si accorge troppo tardi che le gomme erano già al limite.

Dove conservarla senza rischi e quali verifiche non sostituisce

Lasciare una moneta sul cruscotto è comodo, ma non sempre è la scelta più sicura. In caso di frenata brusca, un oggetto piccolo può scivolare, arrivare vicino al parabrezza, cadere nella zona dei pedali o distrarre chi guida. Meglio tenerla nel portaoggetti, in un vano chiuso o in un piccolo scomparto facile da raggiungere quando l’auto è ferma.

Lo stesso vale per il panno usato per pulire vetri e schermi. La moneta da 1 euro può servire anche in altri casi: per un carrello della spesa, per stringere provvisoriamente una vite a taglio, o semplicemente quando serve del contante. Ma in auto il suo valore principale resta quello di promemoria. Vederla, o sapere dove si trova, ricorda che i pneumatici sono l’unico punto di contatto tra vettura e strada.

Questo trucco non sostituisce il controllo della pressione delle gomme, da fare seguendo le indicazioni del costruttore, né una visita periodica dal gommista. E non prende il posto di una vera misurazione con il profondimetro. È un’abitudine semplice, quasi banale. Proprio per questo può funzionare: prima di partire, una moneta in mano e uno sguardo alle gomme possono evitare brutte sorprese.