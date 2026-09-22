La "Modalità Filmmaker" della tua TV è la svolta che stavi aspettando e puoi attivarla subito gratis

Molte TV nascondono una modalità pensata per mostrare film e serie in modo più fedele, senza filtri aggressivi o immagini artificialmente elaborate.

La funzione è già disponibile su numerosi modelli e può cambiare parecchio la resa dello schermo, soprattutto con contenuti cinematografici. Per ottenere il risultato migliore, però, conviene sapere quali impostazioni lasciare attive e quali ritoccare.

Cinema o Movie: colori più fedeli senza perdere luminosità

Per molti utenti il punto di partenza migliore non è per forza la Modalità Filmmaker, ma il profilo Cinema o Movie, che si trova nei menu immagine dei principali marchi. Sui TV Sony, LG e Panasonic di solito si chiama Cinema. Su molti modelli Samsung, invece, prende il nome di Movie. Da qui si può ottenere un’immagine molto vicina allo standard usato nel cinema e nella produzione video, senza ritrovarsi per forza con uno schermo troppo buio.

Il primo passaggio riguarda il punto di bianco D65, cioè il riferimento usato nel cinema e in TV per una temperatura colore neutra, più calda rispetto ai profili Standard o Vivace. In parole semplici: dopo aver scelto Cinema o Movie, conviene lasciare il colore intorno a 50 e impostare la temperatura su una modalità calda. Expert 1 sui Sony, Warm 2 sui Samsung, oppure l’opzione “caldo” equivalente sui TV LG. All’inizio l’immagine può sembrare un po’ gialla. È normale. Dopo pochi secondi l’occhio si abitua, e i volti smettono di apparire freddi, azzurrini, quasi da esposizione in negozio.

Luminanza, gamma e sensori eco: l’immagine va regolata sulla stanza

Il secondo intervento è molto più concreto: sistemare luminanza del pannello e gamma in base alla luce della stanza. Non a un laboratorio. La Modalità Filmmaker parte spesso dall’idea di una visione al buio, ma un soggiorno qualunque ha una finestra laterale, una lampada accesa, magari il riflesso del tavolino davanti al divano. In queste condizioni le scene scure possono perdere dettaglio: neri impastati, mezzi toni poco leggibili, particolari che spariscono.

Prima di mettere mano a luminosità e contrasto, però, meglio entrare nelle impostazioni generali del televisore e disattivare sensore luce ambientale, modalità Eco e funzioni di risparmio energetico legate all’immagine. Sono opzioni pensate per consumare meno o adattare lo schermo alla luce della stanza, ma durante un film possono rendere la visione poco stabile.

A quel punto si può alzare con prudenza la luminanza o la luminosità del pannello, senza forzare il contrasto. Se le ombre restano troppo chiuse, una piccola correzione della gamma può aiutare a recuperare dettaglio senza sbiadire l’immagine. Non esiste un numero buono per tutti: contano la stanza, l’ora, la distanza dal televisore. Una regolazione fatta alle 18 può non andare bene alle 22.

Movimento e filtri: stop a scatti, effetto soap opera e colori finti

La gestione del movimento è il punto più delicato. La Modalità Filmmaker, di solito, spegne l’interpolazione, così i film a 24 fotogrammi al secondo restano fedeli alla sorgente originale. Su alcuni pannelli moderni, soprattutto OLED con tempi di risposta molto rapidi, questa scelta può però rendere più visibili piccoli scatti nei movimenti lenti di camera: panorami, strade illuminate, carrellate laterali. Non è un difetto del film. È il modo in cui il pannello mostra quei fotogrammi.

La soluzione migliore è andarci piano. Nel menu bisogna cercare voci come TruMotion su LG, Picture Clarity su Samsung o Motionflow su Sony, poi impostare la fluidità su 1 o 2, senza salire oltre. Così si attenuano gli scatti senza cadere nell’effetto soap opera, quella resa troppo liscia che fa sembrare un film una fiction televisiva girata in studio.

Da spegnere, invece, i filtri che cambiano troppo l’immagine: Live Color, Color Enhancer, riduzione rumore digitale e riduzione rumore casuale. Un regista può scegliere grana, colori spenti o dominanti particolari per una scena precisa. Se il televisore “migliora” tutto da solo, finisce per cambiare il film. La strada più sensata resta questa: partire da Cinema o Movie, toccare poco, e costruire una visione adatta al proprio salotto, non a una sala di calibrazione.