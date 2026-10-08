La luminosità del televisore dovrebbe essere impostata al livello più basso possibile

Invece vale la pena fermarsi subito sulla luminosità. Molti contenuti in SDR non sono fatti per “sparare” luce, ma per mantenere equilibrio, dettaglio e neri credibili. È una regolazione che tanti saltano, un po’ per fretta e un po’ perché i menu dei televisori sembrano labirinti. Eppure, con pochi ritocchi fatti bene, film, programmi TV e video in streaming possono cambiare faccia.

La maggior parte dei contenuti in SDR, cioè in gamma dinamica standard, viene lavorata con una luminosità di picco intorno ai 100 nit. È un valore molto più basso rispetto a quello dei contenuti in HDR. Tradotto: molti film in Blu-ray standard, le trasmissioni televisive e diversi contenuti su servizi come YouTube TV non sono nati per essere abbaglianti. Devono piuttosto restare fedeli a una resa più controllata, vicina agli standard con cui sono stati prodotti.

Per questo alzare troppo la luminosità del televisore può ingannare. All’inizio l’immagine sembra più viva, più brillante. Poi però arrivano i problemi: neri slavati, contrasto più debole, scene meno naturali. Chi guarda spesso Blu-ray o contenuti televisivi tradizionali se ne accorge soprattutto nelle sequenze scure, quando il nero diventa grigio. Non serve essere esperti. Basta guardare qualche minuto al buio, magari la sera, per notarlo.

La prova sul campo: da luminosità 50 a zero senza perdere dettaglio

La cosa che spiazza molti è questa: su diversi televisori moderni, con i contenuti SDR, abbassare molto la luminosità non vuol dire per forza perdere dettagli. Alcune guide di calibrazione, come quelle pubblicate da siti specializzati quali RTINGS, indicano per certi modelli valori molto bassi. In qualche caso persino zero, quando la sorgente è in gamma dinamica standard.

Un salotto serale con TV e telecomando: l’idea di regolare la luminosità per migliorare la resa dei contenuti SDR.

A prima vista sembra un controsenso. Chi è abituato a lasciare la regolazione a 50, spesso considerata “neutra”, pensa che scendere verso il minimo renda tutto troppo buio. Ma se si procede per gradi — 40, poi 30, poi ancora più giù — l’occhio si abitua. E l’immagine può apparire più compatta, meno aggressiva. “Credevo fosse un errore, poi tornando a 50 mi sembrava troppo forte”, raccontano spesso gli appassionati nei forum di calibrazione TV. Una frase semplice, ma rende bene il punto.

Ovviamente non c’è un numero giusto per tutti. Contano il modello della TV, la stanza, la distanza dal pannello e la luce presente in casa. Se di giorno lo schermo sembra troppo scuro, ha senso alzare un po’ il valore. Ma partire da una luminosità bassa in SDR, invece che tenerla subito alta, è spesso la scelta più sensata.

Neri più profondi e meno immagini sbiadite: il ruolo del local dimming

Su molti televisori Mini LED, sugli LCD più evoluti e sui modelli con local dimming, una luminosità più contenuta nei contenuti SDR aiuta ad avere neri più profondi e un’immagine meno piatta. Il local dimming spegne o attenua alcune zone della retroilluminazione per migliorare il contrasto. Ma lavora meglio se non viene messo sotto pressione da impostazioni troppo spinte. Con un film visto al buio, la differenza si nota.

Il vantaggio si vede soprattutto nei generi pieni di scene scure: thriller, fantascienza, horror, ma anche molti film d’autore con fotografia poco luminosa. Con una regolazione più bassa, i dettagli nelle ombre restano leggibili e il nero non scivola subito nel grigio. È qui che i vecchi Blu-ray possono tornare a sorprendere, senza dover ricomprare ogni titolo in 4K HDR.

C’è anche un altro effetto, meno tecnico ma molto concreto: l’immagine stanca meno. Una TV troppo luminosa in una stanza buia può affaticare gli occhi, soprattutto durante visioni lunghe. Due ore di film, la sera, non sono una prova da laboratorio. Sono l’uso normale di casa.

HDR, modalità Filmmaker e funzioni automatiche: le impostazioni da non confondere

Il discorso cambia quando si passa all’HDR. Qui la luminosità di picco è una parte importante dell’esperienza, perché serve a far risaltare il contrasto tra zone molto chiare e parti scure dell’immagine. Abbassarla troppo può ridurre l’effetto previsto da formati come HDR10, HDR10+ o Dolby Vision, togliendo proprio uno dei vantaggi principali rispetto allo SDR.

Molti televisori riconoscono da soli il tipo di segnale e usano impostazioni diverse per SDR e HDR. È comodo: permette di tenere bassa la luminosità con un vecchio Blu-ray o una trasmissione TV, senza rovinare la resa di un film in 4K HDR. La modalità Filmmaker, presente su diversi modelli recenti, può essere un buon punto di partenza. Di solito riduce gli interventi artificiali sull’immagine e prova a rispettare di più la resa originale.

Occhio, però, alle funzioni automatiche. Fluidificazione del movimento, miglioramenti basati su intelligenza artificiale, luminosità dinamica e sensori ambientali possono cambiare l’immagine mentre si guarda un film, rendendola più chiara o più scura da una scena all’altra. A qualcuno non dà fastidio. Altri preferiscono spegnerle per evitare distrazioni. La regola pratica resta questa: luminosità bassa per l’SDR, più margine all’HDR, e qualche prova nel proprio salotto prima di scegliere l’impostazione definitiva.