La funzione segreta del tuo smartphone che viene nascosta dai produttori ma cambia tutto il funzionamento

Si chiama Connectivity Labs, è nascosta dentro One UI e permette di controllare la qualità della rete di casa, scovare interferenze e individuare le zone con segnale debole, senza dover partire subito con app esterne o nuovi dispositivi.

La funzione non è in bella vista, e infatti molti utenti Samsung non sanno nemmeno che esista. Connectivity Labs è un pannello sperimentale integrato in One UI: raccoglie dati sulla connessione wireless, mostra informazioni più dettagliate sulle reti vicine e mette a disposizione alcuni strumenti di controllo che di solito si trovano in app tecniche dedicate al Wi-Fi.

Per attivarlo bisogna aprire Impostazioni, entrare in Connessioni, poi in Wi-Fi, toccare i tre puntini in alto a destra e scegliere Wi-Fi intelligente. Da qui serve premere più volte sulla voce Wi-Fi intelligente, finché non compare il menu Connectivity Labs. Il meccanismo ricorda quello usato su Android per sbloccare le Opzioni sviluppatore. Attenzione, però: non tutti i telefoni mostrano le stesse voci. Dipende dal modello di Galaxy, dalla versione di One UI installata e anche dal mercato in cui il dispositivo è stato venduto.

Canali Wi-Fi sotto la lente: quando le interferenze frenano la rete di casa

Uno degli strumenti più utili è quello che analizza i canali Wi-Fi. È un punto spesso decisivo, soprattutto nei condomini o nelle zone dove ci sono molte reti vicine. Ogni router trasmette su un canale radio; quando troppi dispositivi occupano la stessa parte di spettro, possono arrivare interferenze, ritardi e cali di velocità. Il problema si nota soprattutto la sera, quando si collegano insieme televisori, computer, console, tablet e telefoni.

Uno smartphone usato per controllare la copertura Wi‑Fi di casa e individuare zone con segnale debole vicino al router.

Dentro Connectivity Labs il percorso è questo: Wi-Fi Developer Options, poi Nearby Wi-Fi Information e infine Channel Utilization. Da lì si può vedere quali canali sono più affollati e quali, invece, risultano più liberi. In pratica il telefono legge ciò che accade nell’aria attorno alla casa e aiuta a capire se la rete domestica sta lavorando in una zona troppo congestionata. Solo a quel punto ha senso mettere mano alle impostazioni.

Va chiarito un aspetto: lo smartphone Samsung non modifica da solo il router. Una volta trovato il canale meno occupato, l’utente deve entrare nel pannello di gestione del modem-router e cambiare manualmente la configurazione, sempre che il dispositivo lo consenta. Alcuni modelli più recenti, soprattutto Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 e sistemi Mesh, ripetono questo controllo in automatico a intervalli regolari. Altri, invece, scelgono il canale solo quando vengono riavviati.

Home Wi-Fi Inspection: stanze, zone morte e punti deboli del segnale

L’altra funzione chiave è Home Wi-Fi Inspection, pensata per misurare la copertura reale del Wi-Fi dentro casa. Dopo aver scelto la propria rete, basta muoversi tra le stanze con il Galaxy in mano. Il telefono registra la potenza del segnale e aiuta a trovare le zone morte, cioè quei punti in cui la connessione arriva male o non arriva proprio.

È un controllo più affidabile delle solite tacche nella barra dello smartphone. In corridoio il segnale può sembrare ancora buono, per poi crollare appena si entra in una stanza con pareti spesse o mobili ingombranti. Qui la mappa creata da Home Wi-Fi Inspection diventa preziosa: mostra dove il segnale perde forza e aiuta a capire se il problema dipende dalla distanza, dagli ostacoli o dalla posizione del router.

Non sempre serve cambiare contratto o comprare subito un nuovo apparecchio. A volte, guardando i dati raccolti dal telefono, basta spostare il router Wi-Fi di uno o due metri, metterlo più in alto o tirarlo fuori da un mobile chiuso. Una modifica minima, ma concreta. In molte case può fare la differenza tra una videochiamata che salta e una connessione finalmente più stabile.

Router, bande e Mesh: cosa fare dopo la diagnosi dello smartphone

La diagnosi di Connectivity Labs serve soprattutto a scegliere con più criterio. Il router dovrebbe stare in una zona il più possibile centrale della casa, meglio se rialzato e lontano da televisori, forni a microonde, scaffali metallici e altri dispositivi che possono creare interferenze. Se ci sono antenne esterne, anche il modo in cui vengono orientate può cambiare la distribuzione del segnale.

Conta anche la banda usata. La rete a 2,4 GHz copre meglio le distanze e supera più facilmente muri e ostacoli, ma è più soggetta a interferenze e offre velocità più basse. La banda 5 GHz è più veloce e ha una latenza minore, però arriva meno lontano. Chi ha dispositivi compatibili con Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7 può usare anche la banda 6 GHz, di solito meno affollata, a patto che casa e apparati siano adatti.

Se, anche dopo la diagnosi, alcune stanze restano scoperte, il problema può essere nella struttura dell’abitazione: muri in cemento armato, più piani, corridoi lunghi. In casi del genere un sistema Wi-Fi Mesh può funzionare meglio di un semplice ripetitore, perché distribuisce la rete in modo più regolare tra più nodi. Connectivity Labs non sostituisce il router e non risolve da solo ogni guaio, ma offre una fotografia chiara della rete domestica. Ed è già un buon punto di partenza, soprattutto quando il Wi-Fi “va e viene” e non si sa da dove cominciare.