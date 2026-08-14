La funzione Mappa di ChatGPT è rivoluzionaria rispetto a Google Maps: cosa puoi fare

È un altro passo nella trasformazione del chatbot: non più solo risposte, testi e riassunti, ma un assistente capace di orientarsi attorno all’utente. Con un limite ancora netto: quando si tratta di guidare davvero da un punto all’altro, Google Maps resta più completo.

Con ChatGPT Maps si potrà chiedere al chatbot di trovare un ristorante vicino, suggerire un museo aperto nel pomeriggio, preparare un itinerario per una giornata fuori porta o indicare posti adatti a una passeggiata in una città sconosciuta. Il meccanismo è immediato: invece di aprire una mappa, scrivere una destinazione e applicare filtri, si fa una domanda normale. “Dove posso cenare stasera in zona, senza spendere troppo?” oppure “Che cosa posso vedere in tre ore vicino alla stazione?”. Sono richieste che rientrano nel nuovo uso pensato da OpenAI.

La scommessa è tutta sulla ricerca locale conversazionale. Non solo trovare un indirizzo, quindi, ma ricevere un consiglio costruito sul momento. Contano la distanza, il prezzo, il tipo di cucina, il tempo a disposizione, gli interessi personali. Per chi sta organizzando un viaggio, ChatGPT può mettere in fila le tappe, proporre una gita in giornata o aiutare a sistemare attrazioni, pause e spostamenti. Meno icone da leggere, più dialogo. È qui che OpenAI prova a cambiare il modo in cui si cercano i luoghi.

Posizione, meteo e notizie locali: così l’AI sceglie i suggerimenti

Per dare risposte più utili, ChatGPT Maps può usare la posizione geografica dell’utente, se viene autorizzata, e incrociarla con informazioni esterne come meteo e contenuti locali disponibili. In questo modo il suggerimento non dipende solo dalla domanda, ma anche da ciò che succede in quel momento. Un posto all’aperto può essere sconsigliato se è prevista pioggia. Un quartiere dove c’è un evento, invece, può finire tra le proposte della giornata.

Pianificazione di spostamenti e ricerca di luoghi da un caffè, con mappa sullo smartphone e suggerimenti su laptop.

È qui che l’intelligenza artificiale prova a staccarsi dalle vecchie liste di risultati. Una cosa è mostrare dieci locali vicini. Un’altra è spiegare perché uno di quei posti può essere più adatto proprio adesso. Dalle prime informazioni sul servizio, OpenAI vuole rendere ChatGPT più presente nelle decisioni pratiche: dove andare, quanto tempo dedicare a una tappa, che cosa saltare se si ha poco tempo. Non un semplice puntino sulla mappa, ma una raccomandazione.

Resta però il nodo della privacy. Usare la posizione significa chiedere permessi chiari e trattare i dati con attenzione. In Europa, dove le regole sulla protezione dei dati sono più severe, la disponibilità della funzione passa anche da autorizzazioni trasparenti. L’utente deve sapere che cosa condivide e per quale motivo. Senza zone grigie.

Unione Europea, il rilascio di ChatGPT Maps sarà graduale

ChatGPT Maps è indicata come disponibile anche per gli utenti dell’Unione Europea, ma il rilascio non sembra arrivare nello stesso momento per tutti. Come spesso accade con i nuovi servizi digitali, OpenAI procede per gradi: alcuni account possono già vedere l’opzione nella barra laterale della versione web, altri potrebbero non averla ancora attiva. Al momento non ci sono segnali di una distribuzione simultanea su tutti i profili.

Chi vuole controllare può cercare la voce dedicata nella versione web di ChatGPT oppure provare ad accedere tramite l’indirizzo specifico legato a ChatGPT Maps, se disponibile per il proprio account. La funzione rientra in un allargamento più ampio dell’ecosistema OpenAI: dal testo alle immagini, dal supporto al lavoro quotidiano fino alla pianificazione delle giornate. Ora anche con la scelta dei luoghi.

Per gli utenti europei si apre una partita interessante. Da un lato c’è l’abitudine, ormai consolidata, a usare Google Maps, Apple Mappe o servizi locali. Dall’altro c’è la comodità di fare una sola domanda dentro una conversazione già aperta con il chatbot. Una cena, un viaggio, un pomeriggio libero. Tutto nello stesso flusso.

Google Maps resta avanti su navigazione e traffico in tempo reale

Nonostante l’ingresso di OpenAI nel mondo delle mappe, ChatGPT Maps non può ancora essere considerato un vero sostituto di Google Maps. Mancano, secondo le informazioni disponibili, la navigazione passo passo e i dati sul traffico in tempo reale. Due funzioni decisive per chi deve guidare, evitare code, cambiare strada o calcolare con precisione l’orario di arrivo. Per arrivare in auto a destinazione, gli utenti continueranno quindi ad affidarsi ai servizi di navigazione più rodati.

La differenza, almeno per ora, è nello scopo. Google Maps resta forte quando bisogna muoversi: indicazioni, tempi, traffico, mezzi pubblici, recensioni, orari, foto, aggiornamenti delle attività. ChatGPT, invece, prova a inserirsi prima dello spostamento, nel momento in cui l’utente decide dove andare e perché. È una fase meno tecnica, più legata alla scelta. Ed è proprio lì che il dialogo con l’AI può avere peso.

La sfida, quindi, non si gioca ancora sulla corsia di svolta o sull’uscita autostradale. Si gioca sulla ricerca dei luoghi. Se un utente chiede “cosa faccio oggi in città?”, ChatGPT Maps può diventare un’alternativa credibile per orientarsi tra opzioni, gusti e condizioni del momento. Per accompagnarlo fino alla porta, però, la strada è ancora lunga.