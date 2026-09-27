La funzione che abbiamo sempre desiderato su Gmail finalmente diventa disponibile

La novità, segnalata da 9to5Google e ripresa dalla stampa specializzata, riguarda una scena ormai familiare: si accede a un sito, arriva il codice temporaneo, si cerca nella mail, lo si copia e si torna all’app di partenza. Questione di pochi secondi, certo. Ma ripetuta ogni giorno diventa una piccola seccatura.

La novità introdotta da Google porta in Gmail un pulsante ovale con la scritta “Copy code”, visibile già nella lista dei messaggi, subito sotto l’oggetto dell’e-mail. Accanto compare il codice monouso ricevuto. In pratica, basta un tocco per copiarlo, senza nemmeno aprire la mail. Nei primi test il pulsante riprende lo stile già usato da Gmail per alcune anteprime nella posta in arrivo, come quelle degli allegati: non occupa troppo spazio, non stravolge la schermata, si infila dove l’utente guarda già quando riceve una mail di accesso o di conferma.

La funzione riguarda soprattutto i messaggi inviati da servizi online, banche, piattaforme di pagamento, negozi digitali e app che richiedono un codice per completare il login. Finora bisognava aprire il messaggio, trovare il numero — spesso sei cifre in mezzo a poche righe — e copiarlo a mano.

Codici 2FA copiati al volo: come funziona senza aprire la mail

Con il nuovo sistema, quando arriva un’e-mail compatibile, Gmail riconosce il codice 2FA e lo mostra direttamente nella posta in arrivo insieme al pulsante “Copy code”. L’utente lo tocca, il codice finisce negli appunti del telefono e può essere incollato subito nell’app o nel sito che lo sta chiedendo. Niente di più. Il vantaggio si vede soprattutto quando si passa da un’app all’altra: un accesso da browser mobile, una conferma richiesta dalla banca, un pagamento da autorizzare. Prima bisognava uscire dalla schermata, aprire Gmail, entrare nel messaggio, copiare il codice e tornare indietro. Ora, se la funzione è attiva, il giro si accorcia di parecchio.

Uno smartphone mostra una casella e-mail con un’azione rapida per copiare un codice di verifica senza aprire il messaggio.

La sicurezza del codice non cambia: cambia solo il modo in cui lo si recupera. Secondo 9to5Google, il pulsante compare con e-mail inviate da mittenti diversi, compresi shop online e istituti finanziari. Non è ancora chiaro, però, se il riconoscimento funzioni con tutti i formati di messaggio o solo con testi strutturati in un certo modo. Come spesso succede con i servizi Google, in questa fase l’esperienza può cambiare da account ad account.

Android e iOS, rollout già partito: quali versioni di Gmail sono coinvolte

La funzione è legata alla versione Gmail 2026.09.07.x per Android e alla versione 6.0.260907 per iOS, secondo le indicazioni circolate nelle ultime ore. Il rilascio è in corso, ma non arriva per tutti nello stesso momento: qualcuno potrebbe già vedere il pulsante, altri dovranno aspettare ancora qualche giorno.

Chi vuole controllare può verificare gli aggiornamenti di Gmail su Google Play Store o su App Store. Dopo l’installazione non servono passaggi particolari: se il messaggio contiene un codice riconosciuto dal sistema, l’opzione dovrebbe apparire nella lista della posta. Se non si vede, non significa per forza che ci sia un problema. Potrebbe semplicemente non essere ancora stata attivata su quell’account.

La novità arriva dopo altri interventi recenti su Gmail, legati alla ricerca e alla gestione più rapida delle comunicazioni. Negli ultimi mesi Google sta puntando su piccole scorciatoie per tagliare i passaggi ripetitivi nelle app usate ogni giorno. Il pulsante per copiare i codici 2FA va esattamente in questa direzione: poco appariscente, ma comodo per chi fa spesso accessi con verifica via e-mail.

Gmail web resta fuori: la scorciatoia, per ora, è solo mobile

Per il momento la funzione riguarda solo Gmail su Android e iOS. Chi usa Gmail dal browser, quindi da computer o dalla versione web mobile, non trova ancora il pulsante “Copy code” nella lista dei messaggi. In base alle informazioni disponibili, Google non ha annunciato una data per portare la stessa opzione anche sul web. La scelta potrebbe dipendere dal modo diverso in cui si usano i codici temporanei su desktop: spesso la mail e la pagina di login sono aperte in schede vicine, e copiare un codice richiede già meno passaggi rispetto allo smartphone.

Ma questa resta una lettura tecnica, non una spiegazione ufficiale. Il dato, per ora, è semplice: la scorciatoia è pensata per l’uso da telefono. Rimane poi il tema della sicurezza. La 2FA via e-mail è molto diffusa, anche se gli esperti considerano spesso più solidi strumenti come le app di autenticazione o le passkey. Il nuovo pulsante di Gmail non rende questo metodo più sicuro, né meno sicuro. Lo rende più rapido. E per milioni di utenti, tra accessi, conferme e verifiche quotidiane, può già bastare.