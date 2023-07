La Friggitrice ad aria SUPER CAPIENTE oggi è tua ad un PREZZO RIDICOLO

Finalmente potrai gustare i tuoi piatti preferiti in modo più sano grazie ad uno degli elettrodomestici da cucina più desiderati del momento! Parliamo della Friggitrice Ad Aria Calda Euary, oggi disponibile su Amazon in mega offerta. Grazie allo sconto del 23%, puoi portare a casa questa fantastica friggitrice ad aria calda al prezzo incredibile di soli 76,48€.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma attenzione, la promozione è a tempo limitato quindi fai in fretta!

La Friggitrice Ad Aria Calda Euary: friggi sano ad un prezzo super conveniente

La Friggitrice Ad Aria Calda Euary è dotata di una serie di specifiche tecniche che la rendono un must-have in cucina.

Ecco le sue principali funzionalità e modalità d’uso:

Capacità: Con una capacità di 5,5 litri, puoi preparare porzioni abbondanti per tutta la famiglia.

Con una capacità di 5,5 litri, puoi preparare porzioni abbondanti per tutta la famiglia. Tecnologia ad aria calda: Grazie alla tecnologia ad aria calda, puoi friggere, cuocere, arrostire e grigliare i tuoi cibi preferiti senza aggiungere olio, rendendo i tuoi pasti più salutari.

Potenza: La friggitrice ad aria calda Euary ha una potenza di 1700W, che garantisce una cottura rapida e uniforme.

Regolazione della temperatura: Puoi impostare la temperatura desiderata da 80°C a 200°C per cucinare diversi tipi di cibi.

Timer integrato: La friggitrice è dotata di un timer integrato con spegnimento automatico per evitare che i tuoi piatti cuociano eccessivamente.

La friggitrice è dotata di un timer integrato con spegnimento automatico per evitare che i tuoi piatti cuociano eccessivamente. Facile da pulire: Il cestello e il vassoio raccogli-gocce sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie, rendendo la pulizia un gioco da ragazzi.

La Friggitrice Ad Aria Calda Euary è il dispositivo perfetto per coloro che desiderano gustare i propri piatti preferiti in modo più sano, senza rinunciare al gusto. Grazie allo sconto del 23% su Amazon, puoi acquistare questa fantastica friggitrice ad aria calda a soli 76,48€. Non perdere questa opportunità unica per migliorare la tua esperienza culinaria e preparare pasti deliziosi e salutari per te e la tua famiglia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.