La friggitrice ad aria è superata grazie a LIDL che ha l'alternativa economica e sana a meno di 30 euro

Il prezzo è 49,99 euro: una proposta rivolta a chi cerca un accessorio capiente e solido, senza arrivare alle cifre del pentolame professionale.

La nuova rostiera Silvercrest sarà disponibile nei negozi Lidl a partire da venerdì 30 ottobre, salvo esaurimento scorte. Il prezzo indicato è di 49,99 euro. Come spesso accade per gli articoli casa e cucina della catena tedesca, si tratta di un prodotto a disponibilità limitata. E chi segue queste offerte lo sa bene: alcuni pezzi, soprattutto quelli più adatti alla stagione fredda, possono sparire dagli scaffali in poche ore.

La rostiera si rivolge a chi prepara spesso ricette al forno, carni a lunga cottura, pollame, brasati o stufati per il pranzo della domenica. Non è un accessorio piccolo, va detto subito. Però il prezzo la mette in una fascia interessante per chi vuole un utensile robusto senza spendere di più per marchi specializzati. Online, prodotti simili in acciaio inox, con coperchio e fondo adatto all’induzione, possono superare i 55-60 euro, a seconda di marca, misure e accessori inclusi.

Acciaio inox e base da 6 millimetri: dove si può usare

Il corpo della rostiera Lidl è in acciaio inox, materiale scelto per resistenza, durata e pulizia abbastanza semplice nelle parti principali. La base, secondo quanto indicato dal rivenditore, ha uno spessore di 6 millimetri. Non è un dettaglio da poco: aiuta a distribuire meglio il calore e limita il rischio di punti troppo caldi, soprattutto quando si rosola o si cuoce a lungo.

La compatibilità dichiarata comprende gas, vetroceramica e induzione, oltre naturalmente all’uso in forno. È uno degli aspetti più comodi: si può iniziare la preparazione sul piano cottura, magari sigillando la carne o facendo appassire le verdure, e poi passare tutto direttamente in forno. Meno passaggi, meno pentole da lavare. Nella cucina di tutti i giorni, conta eccome.

La struttura in metallo la rende anche più versatile rispetto alle classiche pirofile in ceramica o vetro, ottime in forno ma non sempre adatte ai fornelli. Qui l’idea è diversa: una sorta di pentola da arrosto, ampia e solida, pensata per seguire la preparazione dall’inizio alla fine.

Capienza da 8,5 litri, coperchio-sartén e griglia: cosa offre davvero

Il dato che salta subito all’occhio è la capienza da 8,5 litri. Vuol dire spazio per preparazioni abbondanti: un arrosto per più persone, un pollo intero con contorno, uno stufato da cuocere lentamente. Le dimensioni generose la rendono adatta a famiglie numerose o a chi cucina in anticipo. Ma serve anche un forno abbastanza grande. Prima di comprarla, meglio controllare le misure.

Il coperchio ha una doppia funzione: può essere usato anche separatamente come sartén, cioè come padella, per dorare o rosolare gli ingredienti prima della cottura principale. È una soluzione pratica, perché riduce il numero di utensili sul piano di lavoro e permette di usare entrambe le parti del set. Non è solo un dettaglio estetico, insomma.

Nella confezione c’è anche una griglia estraibile, pensata per tenere gli alimenti sollevati dal fondo e dai liquidi di cottura. Con carne e pollame può fare la differenza, perché aiuta a ottenere una superficie più asciutta e uniforme, evitando che il cibo resti immerso nei propri succhi. C’è poi un termometro integrato, utile per controllare meglio la cottura senza aprire continuamente il forno.

Prima dell’acquisto: spazio, lavaggio e termometro da valutare

Tra i punti forti della rostiera Silvercrest da 49,99 euro ci sono la versatilità, la compatibilità con diversi piani cottura e la possibilità di usare il coperchio come padella. Anche il termometro integrato è un aiuto concreto, soprattutto per chi teme arrosti asciutti o carni non cotte al cuore. Guardando la scheda, è un prodotto pensato per chi cucina davvero, non solo per chi cerca un accessorio da tirare fuori una volta l’anno.

I limiti, però, ci sono. La capienza da 8,5 litri significa anche ingombro: serve spazio nel forno, nel lavello, in lavastoviglie e soprattutto nei pensili. In una cucina piccola, o già piena, può diventare un acquisto meno semplice da gestire. Il termometro integrato, inoltre, richiede attenzione durante il lavaggio: la parte di misurazione non va trattata come una normale superficie in acciaio.

In sintesi, la rostiera Lidl Silvercrest sembra adatta a chi prepara spesso arrosti, brasati, stufati e ricette al forno e ha abbastanza spazio per riporla. Meno indicata, invece, per chi vive in un appartamento con cucina compatta o usa raramente utensili di grandi dimensioni. Il prezzo resta competitivo, ma la domanda da farsi è una sola: quanto spesso finirà davvero sul piano cottura, e non solo nell’armadio?