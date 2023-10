Friggitrice ad aria con 11 PROGRAMMI preimpostati a PREZZO IMBATTIBILE

È l’elettrodomestico da cucina più ricercato sul mercato ed oggi può essere vostro spendendo pochissimo! Parliamo della friggitrice ad aria Proscenic T22 , al momento in offerta su Amazon al fantastico prezzo di 74,30€, con uno sconto del 5%.

Questa è la vostra occasione per portare in cucina un elettrodomestico versatile e di alta qualità, che vi permetterà di preparare piatti deliziosi con un contenuto di grassi ridotto. Con la Proscenic T22, la frittura sana non è mai stata così semplice e accessibile. Affrettatevi, l’offerta è limitata!

Friggitrice ad aria Proscenic T22: funzionalità e modalità di utilizzo

La Proscenic T22 si distingue per le sue prestazioni eccezionali e le sue funzionalità avanzate. Dotata di una capacità di 5 litri, questa friggitrice ad aria è perfetta per cucinare porzioni generose per tutta la famiglia.

Il controllo intelligente tramite app e l’assistente vocale Alexa rendono l’utilizzo della T22 estremamente comodo e intuitivo. Potete facilmente impostare la cottura, monitorare il progresso e ricevere notifiche direttamente sul vostro smartphone.

Grazie alle 8 impostazioni predefinite, preparare i vostri piatti preferiti sarà un gioco da ragazzi, e con la funzione di preriscaldamento, i tempi di cottura saranno ancora più rapidi.

Inoltre, il rivestimento antiaderente e la cassetta estraibile lavabile in lavastoviglie garantiscono una pulizia veloce e senza sforzo.

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di trasformare il modo in cui cucinate con la friggitrice ad aria Proscenic T22. A soli 74,30€ su Amazon grazie ad uno sconto del 5%, è il momento perfetto per fare vostro questo incredibile elettrodomestico. Aggiungete la T22 al vostro carrello e iniziate a vivere l’esperienza della frittura sana e deliziosa. La vostra cucina merita un alleato come questo gioiellino, ma fate in fretta: l’offerta è limitata nel tempo e gli articoli stanno andando a ruba!

