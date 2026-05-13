La Fotocamera di iPhone può cambiare volto con iOS 27: la novità che molti aspettano

Apple starebbe preparando per iOS 27 una Fotocamera più personalizzabile, pensata per lasciare agli utenti più controllo su comandi e modalità.

La novità, per ora, va trattata come indiscrezione, ma toccherebbe una delle app più usate su iPhone. L’idea sarebbe permettere agli utenti di scegliere quali controlli mostrare nella Fotocamera, con una gestione più flessibile di flash, timer, esposizione, profondità, stili fotografici e risoluzione. Non sarebbe quindi un semplice restyling, ma un modo per rendere l’app meno rigida.

Oggi la Fotocamera di iPhone è immediata, ma non sempre lascia spazio a chi vorrebbe avere alcuni comandi più vicini. Con iOS 27, Apple potrebbe introdurre una sorta di vassoio trasparente da cui aggiungere o riorganizzare i controlli, mantenendo comunque una modalità standard per chi preferisce l’esperienza più semplice. Il punto sarebbe trovare equilibrio tra uso rapido e opzioni avanzate.

Controlli diversi per foto e video

La parte più interessante riguarda la possibilità di avere set di controlli diversi in base alla modalità scelta. Chi scatta foto potrebbe voler vedere subito esposizione, flash o stili fotografici, mentre chi registra video potrebbe preferire risoluzione, frame rate e stabilizzazione. Una Fotocamera più modulare renderebbe l’iPhone più adatto sia agli utenti comuni sia a chi usa spesso video e contenuti social.

Apple potrebbe organizzare questi controlli in categorie, dalle funzioni base a quelle manuali, fino alle impostazioni più tecniche. Sarebbe una scelta utile perché non tutti hanno bisogno degli stessi strumenti. Chi scatta al volo continuerebbe a usare la Fotocamera come sempre, mentre chi vuole più controllo potrebbe costruire una interfaccia personale senza passare ogni volta dai menu.

Il ruolo della Visual Intelligence

Le indiscrezioni parlano anche di una possibile modalità Siri dentro la Fotocamera, collegata alla Visual Intelligence. In pratica, l’iPhone potrebbe usare la fotocamera non solo per scattare, ma anche per capire meglio ciò che viene inquadrato. Qui entrerebbero in gioco Siri e Apple Intelligence, con funzioni pensate per riconoscere oggetti, luoghi o informazioni utili.

Resta da capire quanto di tutto questo arriverà davvero nella prima versione di iOS 27. Apple dovrà evitare di rendere la Fotocamera più complicata proprio mentre prova a darle più potenza. Se il rumor verrà confermato, la novità potrebbe piacere molto a chi usa l’iPhone per creare contenuti, perché porterebbe più libertà senza abbandonare la semplicità che ha sempre reso forte la Fotocamera di iPhone.