La fotocamera dello smartphone potrebbe misurare il battito cardiaco senza toccare la pelle

Una tecnologia sperimentale potrebbe cambiare il modo in cui controlliamo alcuni segnali del nostro corpo, sfruttando un dispositivo che utilizziamo continuamente senza pensarci troppo.

La ricerca condotta da Google Research esplora possibilità che fino a poco tempo fa sembravano riservate a strumenti dedicati, con implicazioni per il monitoraggio della salute. I risultati pubblicati nel 2026 aprono interrogativi sulla precisione delle rilevazioni e sulle condizioni in cui il sistema potrebbe funzionare davvero. Prima di immaginare applicazioni quotidiane, resta da capire come verranno affrontati i limiti clinici e la privacy.

Come la fotocamera frontale rileva il battito in 8 secondi

Il sistema lavora su brevi video di 8 secondi, registrati dalla fotocamera frontale quando l’utente sblocca il cellulare. Da quelle immagini stima il battito cardiaco, senza alcun contatto con la pelle.

Il principio è quello della fotopletismografia, una tecnica ottica già usata in medicina: a ogni battito, il sangue ossigenato arriva nei piccoli vasi del volto e cambia, anche se in modo impercettibile, la luce riflessa dalla cute. La videocamera, guidata da reti neurali, coglie queste variazioni di colore e le trasforma in una stima della frequenza.

Non bisogna appoggiare il dito su un sensore. Non serve indossare nulla. Basta avere il volto davanti allo schermo, con la luce disponibile in quel momento. Per gli autori dello studio, il metodo funziona in modo “passivo”: raccoglie misurazioni durante un’azione che facciamo già ogni giorno.

I risultati dello studio Google: precisione, test reali e tonalità della pelle

I ricercatori di Google Research hanno addestrato il modello con oltre 192.000 video, raccolti da 485 partecipanti, includendo persone con diverse tonalità della pelle.

Poi sono passati a una fase di prova con 211 partecipanti, osservati sia in laboratorio sia in condizioni più vicine all’uso reale, con luci meno controllate e movimenti più simili a quelli di tutti i giorni. Il confronto è stato fatto con l’elettrocardiogramma, preso come riferimento clinico.

Secondo lo studio, l’errore percentuale medio assoluto è rimasto sotto il 10% nei tre gruppi analizzati: pelle chiara, media e scura. Un dato importante, perché molte tecnologie basate su sensori ottici, in passato, hanno dato risultati meno affidabili sulle pelli più scure. In questo caso il rendimento appare più equilibrato. Gli stessi ricercatori, però, sottolineano che serviranno verifiche su gruppi più ampi.

Prevenzione cardiovascolare di massa: promesse cliniche e nodo privacy

La promessa è chiara: trasformare lo smartphone, già nelle mani di milioni di persone, in uno strumento di monitoraggio cardiovascolare accessibile anche a chi non ha smartwatch o dispositivi sanitari dedicati. Mettendo insieme più misurazioni nel corso della giornata, il sistema ha ottenuto una stima della frequenza cardiaca a riposo paragonabile a quella di una fascia cardio professionale, secondo quanto riportano gli autori.

Resta però il tema più delicato: la privacy. Registrare video del volto, anche solo per pochi secondi, pone domande su consenso, conservazione dei dati, sicurezza e possibili usi successivi delle immagini.

Prima di un uso su larga scala serviranno regole chiare e nuovi studi clinici. La tecnologia, in sostanza, c’è. Ora deve dimostrare di essere utile, sicura e accettabile nella vita reale.