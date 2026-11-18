Come? Sommando alla memoria fisica una parte di archiviazione usata come RAM virtuale. Una scelta favorita anche dal rincaro dei componenti e dalla corsa alle schede tecniche sempre più vistose. Per chi compra, però, il dato può essere meno chiaro di quanto sembri: uno smartphone venduto come modello da 24 GB di RAM può avere in realtà solo 8 o 12 GB reali, con il resto preso dalla memoria interna.

Il meccanismo è semplice. Una parte della memoria di archiviazione viene riservata dal sistema e presentata come estensione della RAM fisica. Così, nelle pagine prodotto e negli annunci online, spuntano formule come “12 GB + 8 GB”, “fino a 24 GB” o “RAM espandibile”. Diciture che possono far pensare a una dotazione più ricca di quella reale. E non è un dettaglio.

Questa funzione nasce per dare una mano al multitasking quando la RAM installata è piena. Il problema, semmai, è come viene raccontata. Alcuni marchi separano in modo chiaro memoria fisica e memoria virtuale. Altri lo fanno meno, magari infilando la precisazione in una nota tecnica poco visibile. In un mercato in cui qualche gigabyte in più può orientare l’acquisto, la differenza pesa: non tutta la RAM indicata nella scheda tecnica lavora allo stesso modo.

LPDDR5X contro UFS 4.0: il divario di velocità che penalizza il multitasking

Il nodo tecnico è tutto qui: la RAM LPDDR5X, presente sugli smartphone recenti di fascia medio-alta e alta, è molto più veloce della memoria interna UFS 4.0, anche quando questa è tra le più rapide oggi disponibili sui telefoni. Secondo i dati di riferimento citati dai produttori di componenti, la LPDDR5X può arrivare a circa 68.260 MB/s in lettura e scrittura. La UFS 4.0, invece, raggiunge fino a 4.200 MB/s in lettura e circa 2.800 MB/s in scrittura.

Smartphone e chip di memoria su un banco tecnico, per illustrare la differenza tra RAM fisica e RAM virtuale.

In pratica, la RAM reale può essere circa 16 volte più veloce in lettura e fino a 24 volte più veloce in scrittura rispetto allo spazio di archiviazione usato come memoria virtuale. Una distanza che si nota quando si passa in fretta da un’app all’altra, con browser, social, mappe, fotocamera e servizi in background ancora aperti. Finché il telefono resta entro i limiti della RAM fisica, tutto può sembrare fluido. Quando entra in gioco la RAM virtuale, invece, i tempi di risposta possono allungarsi.

Alcuni test indipendenti, compresi quelli riportati da testate specializzate come Digitec, non hanno trovato vantaggi evidenti con le funzioni di espansione attive, anche in prove spinte con molte schede del browser aperte. Anzi: con carichi più pesanti può capitare che alcune app vengano ricaricate, che le schede del browser perdano lo stato precedente o che l’apertura di un’app richieda qualche istante in più. Magari poco. Ma abbastanza per chiarire un punto: RAM fisica e RAM virtuale non sono la stessa cosa.

RAM Plus, RAM Boost e MemFusion: i nomi commerciali da leggere con cautela

Ogni produttore sceglie un nome diverso, e per l’utente il quadro diventa meno immediato. Samsung parla di RAM Plus, Motorola usa RAM Boost, Oppo e OnePlus puntano su formule come RAM Expansion, mentre Tecno propone MemFusion. Il principio, però, non cambia: una parte della memoria interna viene usata come supporto alla RAM.

Questo non significa che sia una funzione inutile. Su telefoni con poca memoria fisica può aiutare il sistema a tenere in piedi qualche processo in più e a ridurre le chiusure improvvise delle app in background. Ma non va scambiata per un vero aumento della RAM installata. “È memoria presa dallo storage”, si legge spesso nei forum di assistenza. Una frase grezza, ma efficace. E quello storage, per quanto rapido, non nasce per fare il lavoro continuo e immediato della RAM.

Il fenomeno si vede più spesso sui modelli economici o sui marchi che puntano su schede tecniche molto aggressive, compresi produttori come UMIDIGI, Doogee, Oukitel e altri brand orientati al prezzo. Ma sistemi simili compaiono anche su telefoni di aziende più note, di solito presentati in modo più ordinato nelle impostazioni. La cautela, quindi, non riguarda solo i marchi minori. Riguarda soprattutto il linguaggio commerciale.

Schede tecniche sotto esame: segnali pratici per capire quanta RAM reale state comprando

Il primo campanello d’allarme è il segno “+”. Se una scheda riporta “8 GB + 8 GB”, “12 GB + 12 GB” o “fino a 24 GB di RAM”, è probabile che una parte sia RAM virtuale, non memoria fisicamente installata nel telefono. Attenzione anche ai tagli insoliti: negli smartphone comuni i valori reali più diffusi sono 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB e 16 GB. Numeri come 20 GB, 24 GB o 32 GB meritano una verifica in più, salvo casi particolari legati a telefoni da gaming o modelli di nicchia.

Nelle specifiche ufficiali conviene cercare parole come “virtuale”, “dinamica”, “espandibile”, “estesa” o “storage utilizzato come RAM”. Se il produttore distingue chiaramente tra RAM fisica e memoria aggiuntiva, il dato è più trasparente. Se invece il numero più alto viene messo in primo piano senza spiegazioni immediate, il rischio è comprare un telefono aspettandosi prestazioni diverse da quelle che la dotazione reale può offrire.

Per l’uso di tutti i giorni — messaggi, social, video, qualche gioco leggero — anche uno smartphone con 8 GB di RAM reale e memoria virtuale può andare bene. Il punto è capire cosa si sta acquistando. Un telefono pubblicizzato con 24 GB di RAM, ma basato su 8 GB fisici e 16 GB virtuali, non offrirà le stesse prestazioni di un modello con 16 o 24 GB realmente installati. Leggere la scheda tecnica fino in fondo resta la prima difesa del consumatore.