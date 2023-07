"La competizione va bene, barare no": Elon Musk minaccia di fare causa a Meta

Elon Musk minaccia di fare causa a Meta per appropriazione indebita di segreti commerciali e proprietà intellettuale, secondo un rapporto pubblicato su Twitter. La società accusa Meta di aver assunto ex dipendenti di Twitter che avevano accesso a segreti commerciali e informazioni riservate. In risposta alle accuse, Twitter ha inviato una lettera al CEO di Meta, Mark Zuckerberg, in cui chiede di interrompere l’utilizzo di qualsiasi segreto commerciale di Twitter e minaccia di intraprendere azioni legali per far rispettare i propri diritti di proprietà intellettuale.

Elon Musk minaccia Meta di fargli causa dopo il lancio di Threads

Le affermazioni di Twitter si basano sul lancio di Threads, un’app alternativa a Twitter sviluppata da Meta. Threads ha raggiunto più di 30 milioni di utenti in meno di 24 ore, diventando una delle maggiori minacce per Twitter fino ad oggi. Twitter afferma che Meta ha approfittato di ex dipendenti di Twitter per sviluppare l’app Threads in tempi rapidi, sfruttando informazioni riservate ottenute impropriamente. La lettera di Twitter chiede a Meta di prendere provvedimenti immediati per interrompere l’utilizzo dei segreti commerciali di Twitter e minaccia di intraprendere azioni legali se ciò non avvenisse.

Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023

In risposta alle accuse, Meta ha affermato che nessuno dei membri del team di ingegneria di Threads è un ex dipendente di Twitter. Tuttavia, Twitter sostiene di avere prove che Meta ha assunto “dozzine” di ex dipendenti di Twitter che avevano accesso ai segreti commerciali dell’azienda. La società ha anche affermato che Meta è “espressamente vietato” di raschiare i follower di Twitter o utilizzare i dati relativi ai seguaci.

Questa disputa legale tra Twitter e Meta si aggiunge alle tensioni esistenti tra le due aziende nel settore dei social media. Twitter sta cercando di far rispettare i suoi diritti di proprietà intellettuale e proteggere i suoi segreti commerciali, mentre Meta si difende dalle accuse affermando di non aver violato alcun diritto di Twitter.

Resta da vedere come si svilupperà questa controversia legale tra le due società. Nel frattempo, il successo di Threads e il rapido accumulo di utenti pongono una nuova sfida per Twitter, che dovrà affrontare la crescente concorrenza nel settore dei social media.