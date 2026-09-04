La classica scrivania ormai è superata, IKEA ha la soluzione migliore in sconto: tutti ne abbiamo bisogno

Per lavorare con il portatile non serve più per forza una scrivania grande e fissa, soprattutto quando gli spazi in casa sono ridotti.

IKEA ha puntato su una soluzione più flessibile, facile da spostare e pensata per adattarsi a momenti diversi della giornata. Un’alternativa interessante per chi cerca una postazione compatta senza rinunciare alla possibilità di cambiare posizione mentre lavora.

Prezzo, dimensioni e dotazioni: cosa offre davvero il MITTZON

Il MITTZON di IKEA costa 149 euro e, secondo lo store del marchio, arriva nelle versioni nero, bianco e verde. Il piano misura 66 centimetri in larghezza e 50 centimetri in profondità: spazio giusto per un laptop, un tablet, qualche foglio e magari una tazza di caffè. Non per una postazione completa con monitor grande, tastiera estesa e accessori sparsi ovunque.

Ma è proprio qui il punto: il tavolino laptop regolabile non nasce per mandare sempre in pensione la scrivania tradizionale, ma per offrire una workstation mobile. Il piano si inclina in sei posizioni, c’è un piccolo fermo per evitare che il computer scivoli quando la superficie è inclinata e spunta anche un portabicchiere integrato, dettaglio semplice ma comodo nell’uso di tutti i giorni.

La struttura poggia su quattro ruote, così si può portare dal soggiorno alla camera, o in una sala riunioni, senza sollevarlo. IKEA segnala inoltre una media di 4,3 stelle su 5 sul proprio shop: un giudizio positivo, soprattutto per praticità e facilità di spostamento.

Dal divano alla postazione in piedi: come cambia l’uso nel lavoro quotidiano

La carta migliore del tavolino MITTZON è la regolazione in altezza con meccanismo a gas: si passa da circa 70 a 115 centimetri senza scatti bruschi. Tradotto: si può lavorare seduti su una sedia, avvicinarlo al divano per una call veloce oppure alzarlo e usare il portatile in piedi durante una riunione online.

È il classico arredo da home office flessibile: non una postazione definitiva, ma un appoggio che segue la giornata. In un bilocale, per esempio, può finire in un angolo quando non serve, perché una volta ripiegato occupa circa 47 centimetri di profondità.

In ufficio, invece, può diventare un piano temporaneo per ospiti, presentazioni brevi o momenti di lavoro lontano dalla scrivania principale. Piccole comodità, certo. Ma quando lo spazio è poco, fanno la differenza.

Limiti e pubblico ideale: quando conviene rispetto a una vera standing desk

Il MITTZON IKEA ha senso soprattutto per chi cerca una soluzione economica e compatta per alternare lavoro seduto e in piedi, senza comprare una standing desk regolabile più grande, più costosa e pensata per restare fissa.

I limiti ci sono e vanno considerati: il piano non è enorme, non è adatto a chi usa due monitor, stampante, casse e molti accessori, e la stabilità va valutata in base all’uso, soprattutto con il piano inclinato o portato alla massima altezza. Per studenti, freelance, lavoratori ibridi e per chi ha poco spazio in casa, però, può essere una scelta sensata.

Costa meno di molte scrivanie regolabili, entra in casa senza stravolgere l’arredamento e permette di cambiare postura durante la giornata. Non cancella la scrivania classica. Ma per molti può renderla molto meno necessaria.