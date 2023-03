Vuoi gettarti a capofitto nel mondo smart? Inizia acquistando il super kit firmato Amazon che include un Echo Show 5 di 2ª generazione, un termostato intelligente tado° e due prese intelligenti Meross. Il prezzo è clamoroso: solo 175,99€ anziché 345€. Tutto merito dello sconto Amazon del 48%.

Affare? Assolutamente sì. E poi la spedizione è gratuita se ti abboni a Prime.

Il super kit di Amazon per la tua casa Smart: tutto passa per l’Echo Show 5

Echo Show 5 (2ª gen)

Imposta sveglie e timer, controlla il tuo calendario, guarda un notiziario, fai una videochiamata con la telecamera da 2 MP e goditi musica e serie TV in streaming, usando solo la tua voce. Basta chiedere ad Alexa, e il gioco è fatto.

Inizia la giornata con una routine che accende le luci compatibili, oppure ascoltando le ultime notizie, le previsioni del tempo e la tua musica preferita. Scopri cosa succede mentre non sei in casa grazie alla telecamera integrata e controlla i dispositivi compatibili (come telecamere, luci e altri) usando lo schermo interattivo o la voce.

Grazie alla telecamera da 2 MP puoi chiamare amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo dotato di schermo o l’App Alexa, oppure fare un Annuncio verso gli altri dispositivi in casa. Goditi film e serie TV da Prime Video, Netflix e altri servizi, oppure chiedi ad Alexa di riprodurre musica da Amazon Music, Apple Music o Spotify.

E per quanto riguarda la privacy? Disattiva microfoni e telecamera semplicemente premendo un pulsante. Fai scorrere l’apposito copri-telecamera integrato per coprire la telecamera.

Termostato tado°

Il termostato smart sostituisce i termostati ambiente cablati esistenti e consente di risparmiare sui costi tramite la tado° app. Consente inoltre di regolare la temperatura in modo affidabile e senza sforzo, per un clima domestico sempre ottimale, il tutto in un unico sistema.

Il termostato digitale tado° è compatibile con Alexa, Siri, Google Home e Apple HomeKit e può essere comodamente controllato tramite comando vocale.

Prese smart Meross

Con queste prese puoi programmare l’accensione e lo spegnimento automatico dei dispositivi connessi. Risparmia energia quando le luci non sono necessarie o lasciate accese accidentalmente. Sono compatibili con Alexa e Google Home, quindi puoi controllare i tuoi elettrodomestici con i comandi vocali. In alternativa, puoi utilizzare l’app Meross.

Le prese smart di Meross funzionano anche HomeKit di Apple. Ciò significa che, all’occorrenza, puoi anche affidarti a Siri. La configurazione è molto semplice, ti guida iOS passo dopo passo.

