Dai ammettilo, ti sarà capitato almeno una volta di voler riparare da solo il tuo smartphone o un altro dispositivo tech. Per curiosità, per metterti alla prova e – ovviamente – per risparmiare qualcosina evitando di rivolgerti ad un centro che effettua riparazioni. Se sei amante del fai-da-te (essendo però consapevole di tutti i rischi), allora dovresti acquistare questo splendido kit 28-in-1, che oggi paghi solo 5,99 euro su Amazon grazie al coupon.

Il prezzo di listino è 11,99 euro (non parliamo dunque di cifre stratosferiche), ma perché non risparmiare? Per ottenere lo sconto di 6 euro devi spuntare la voce Coupon (evidenziata in arancione) prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Il kit si presenta davvero bene, sia in termini di quantità che di qualità. Compatto nelle dimensioni (è leggero e facile da trasportare, anche in tasca), include un cacciavite con punte intercambiabili (24) e tre leve (che a guardarle sembrano plettri per chitarra), necessari per farti spazio tra il display e il resto dello chassis. O per sollevare qualche altro componente hardware, dipende poi da cosa hai intenzione di riparare.

Il cacciavite garantisce un buon grip ed è munito di un magnete. Questo permette alle punte intercambiabili di mantenere sempre la posizione corretta. Meglio andare sul sicuro, che ogni errore può trasformarsi in una catastrofe.

A proposito delle punte, abbiamo:

9 Cacciaviti Torx: T2 T3 T4 T5 T6 T8 T9 T10 T15

5 cacciaviti Phillips: 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 3,0 mm

4 cacciaviti a testa piatta: 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 mm

2 cacciaviti a cinque stelle: 0.8, 1.2 mm

2 triangolo del driver: 2.3 ~ 0.6Y

1 cacciavite tondo: 0,5

Insomma, con questo kit puoi riparare davvero di tutto: occhiali, notebook, smartphone (anche iPhone), tablet, fotocamere e così via. Ti ricordo che per ottenere lo sconto di 6 euro, e pagare quindi solo 5,99 euro, devi applicare il Coupon.