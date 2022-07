Dopo il kit per gli AirPods (lo trovi qui), torniamo a parlare di un argomento che sta a cuore a tanti (e non è ironia): la pulizia dei propri dispositivi tech. Infatti, in offerta trovi anche un accessorio a marchio OXO che serve a spazzare via ogni impurità dalla tastiera e dal display. Si tratta ovviamente di un 2-in-1.

OXO Good Grips, nell’ultimo giorno del Prime Day 2022, passa 18,45 euro a 12,99 euro. Il risparmio è “solo” del 30%, ma perché non approfittarne?

L’OXO Good Grips è munito da un lato da una spazzola ad alta densità, utilissima per pulire a fondo la tastiera, e dall’altro da un pad in microfibra che bisogna letteralmente strisciare sullo schermo (senza impiegare troppa forza, non vogliamo mica far danni, vero?) per eliminare polvere, aloni, impronte e così via. Ma lo puoi usare anche sul display dello smartphone e del tablet, sia chiaro.

L’accessorio è compatto (6.9 x 6.9 cm) ed è ancora gradevole alla vista (cosa che di certo non guasta). Il pad è protetto da un coperchio in plastica, per la spazzola invece è necessario utilizzare il comodo slider sul dorso.