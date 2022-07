Gli AirPods sono tra i prodotti di maggior successo di Apple, ma diciamoci la verità, quanto è difficile pulirli? Il discorso vale anche per altri auricolari, wireless e non, ed è per questo che un kit per la pulizia degli stessi non può mancare nel tuo cassetto degli accessori “tech”.

Il kit per la pulizia degli AirPods (e non solo) solitamente costa 10,99 euro, ma oggi puoi acquistarlo a 5,49 euro utilizzando il codice sconto RUHOVGRG. Ricorda di inserirlo nell’apposito box prima di concludere l’acquisto: solo così potrai risparmiare 5,50 euro.

Il kit 3-in-1 perfetto per i tuoi AirPods

Il kit di pulizia di cui ti parlo rientra nella famiglia dei 3-in-1. Questo perché nella suo design a forma di penna include una spugna, una spazzola ad alta densità e una punta in metallo. Tre strumenti necessari per rimuovere qualsiasi tipo di impurità dai tuoi auricolari, Apple e non. Anche quelle più difficili da raggiungere, provare per credere.

Ovviamente ogni parte di questo kit è stata pensata per pulire, non per danneggiare. Quindi puoi procedere con il massimo della sicurezza, i tuoi AirPods usciranno come nuovi e senza un graffio.

⚠️ IMPORTANTE: questo kit è uno dei gadget più richiesti e lo puoi acquistare con uno sconto del 50% solo utilizzando il codice RUHOVGRG. ⚠️