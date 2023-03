Qualcuno potrà non essere d’accordo, ma la verità è che gli AirPods di Apple hanno pochi rivali sul mercato. Riscuotono enorme successo sin dal debutto e qualitativamente sbaragliano la concorrenza come se nulla fosse. Bisogna tuttavia ammettere che è davvero una sfida ardua pulirli. Il discorso vale anche per altri auricolari, wireless e non, ed è per questo che degli strumenti realizzati ad-hoc per la pulizia degli stessi non dovrebbero mai mancare nel tuo cassetto. Quello che ti segnalo oggi è un kit di pulizia 5-in-1 ed è acquistabile ad un prezzo stracciato: solo 6,99€. Incluse spedizioni e reso gratuito, ovviamente.

Kit pulizia AirPods 5-in-1: costa pochissimo!

Il kit di pulizia di cui ti parlo è davvero interessante e, soprattutto, completo. Sì perché nel “corpo” di questo gadget sono inclusi i cinque strumenti di cui hai bisogno per pulire non solo gli auricolari, ma anche il tuo iPhone! A tua disposizione avrai una spugna per pulire il case di ricarica, una spazzola ad alta densità, una punta in metallo, un flacone spray con detergente (ricaricabile) e un panno in microfibra.

Cinque strumenti necessari per rimuovere qualsiasi tipo di impurità dai tuoi auricolari e dal display dello smartphone, Apple e non. Anche quelle più difficili da raggiungere, provare per credere. Ovviamente ogni parte di questo kit è stata pensata per pulire, non per danneggiare. Quindi puoi procedere con il massimo della sicurezza, i tuoi AirPods usciranno come nuovi e senza un graffio.

La spedizione, come al solito, gratuita per tutti gli abbonati a Prime. E non serve inserire codici sconto né spuntare la casella del coupon: il prezzo è finito, e corrisponde a soli 6,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.