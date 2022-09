Se hai bisogno di portare una connessione cablata in una stanza lontana dal router, puoi farlo grazie a PowerLine. Questa tecnologia trasforma l’impianto elettrico di casa in una rete ad alta velocità senza lavori, cavi da stendere e interventi tecnici invasivi. E oggi, l’ultima generazione di PowerLine, il TL-WPA1000 di TP-Link permette di ottenere lo scopo con una spesa davvero contenuta: solo 59,99€ invece di 70€ .

Questo kit include due unità: una si connette al router principale, mentre la seconda da extender e può essere posizionata ovunque in casa. È sufficiente che ci sia una presa di corrente disponibile per portare la connessione dovunque ti serva, a prescindere dalla distanza e dallo spessore dei muri.

TL-WPA1000 Kit trasmette dati ad alta frequenza sull’impianto elettrico esistente attraverso lo standard HomePlug AV2 con velocità massima di 1000Mbps e su distanze fino a 300 metri. Inoltre, include Wi-Fi Dual-Band AC1200 (fino a 867Mbps in 5Ghz e 300Mbps in 2.4Ghz) che consente di creare il segnale WiFi in stanze lontane dal router.

E ultima chicca. Se disponete di un router TP-Link come Archer C6, AX23, AX55, VR400 e MR600, potete usare la tecnologia OneMesh per creare una rete Wi-Fi unificata senza interruzioni di segnale. Il tutto letteralmente con un clic.

La configurazione e gestione viene effettuata attraverso app tpPLC, disponibile per dispositivi Android e iOS e molto intuitiva.