Kit Powerline, Internet veloce in casa senza cablare a soli 38€

PowerLine permette di sfruttare l’impianto elettrico esistente per collegare ad alta velocità computer e dispositivi di rete, senza dover cablare con cavi Ethernet ad hoc e senza l’impiego del WiFi. Il Kit TP-Link TL-PA7017 include due adattatori Gigabit Ethernet dai bassissimi consumi e dalle prestazioni davvero interessanti. E costa solo 38€ e spicci su Amazon.

Questo kit Powerline dalle dimensioni compatte consente di creare una rete cablata ovunque ti serva, senza dover bucare muri, stendere cavi o impazzire con la configurazione. Si tratta di una soluzione molto apprezzata quando il WiFi non basta o non funziona a dovere (interferenze, troppi network WiFi nella zona, muri spessi, lontanza dal router, etc.). Il risultato è una connessione stabile e performante fino a 1000Mbps sulla rete elettrica pre-esistente, senza bisogno di interventi tecnici o di muratura.

È davvero una cosa alla porta di tutti: basta letteralmente collegare i due adattatori, e la rete si configurerà in automatico.

Il tipo di connessione che si ottiene è paragonabile a Gigabit Ethernet, ed è ideale per streaming HD, gaming online e download di file pesanti. La configurazione è completamente Plug&Play.