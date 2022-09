Non è una novità dell’ultima ora, ma il concetto va ribadito: da quando Apple ha deciso di rimuoverlo dalla confezione degli iPhone, (nella maggior parte dei casi) è necessario l’acquisto di un caricabatterie USB-C. Ce ne sono alcuni con prezzi fuori di testa, e altri invece dallo straordinario rapporto qualità prezzo, con certificazione MFi e che vengono venduti con cavo da USB-C a Lightning. È il caso di questo kit di ricarica attualmente in offerta lampo. Approfittando dello sconto e del coupon, lo paghi solo 10,17 euro. Pazzesco.

Cosa ti posso dire di questo kit? Beh, il caricabatterie da 20W con porta USB-C è praticamente identico a quello venduto da Apple. Solo che costa molto meno. Ha i bordi curvi, ha dimensioni contenute e lo puoi portare con te praticamente ovunque, senza avvertirne il peso.

Incredibile plus è il cavo da USB-C a Lightning di 2 metri. Ok, è già incluso nella confezione degli iPhone, ma sappiamo tutti quanto sia facile romperlo o addirittura perderlo. E poi averne uno in più di scorta nel cassetto non è mica un peccato.

Sottolineo infine la certificazione MFi, che non è assolutamente scontata. Quando leggiamo questa sigla ci sentiamo tutti un po’ più sicuri in fase d’acquisto, perché significa che l’accessorio è stato testato ed è perfettamente compatibile con iPhone e anche iPad, perché no.

⚡ Ricorda che si tratta di un’offerta lampo (e che quindi tra poche ore non sarà più disponibile) e di spuntare la casella del coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello. ⚡