Avere un cavo Ligthing e un caricabatterie USB-C da 20W in più è sicuramente una buona idea. Sono gli accessori più ricercati dagli utenti iPhone, anche perché Apple – da diversi anni ormai – non inserisce più il kit completo per la ricarica all’interno delle confezioni di vendita dei suoi smartphone.

Vuoi fare scorta o ne hai assoluta necessità? Su Amazon puoi oggi acquistare in offerta il kit certificato MFi che include proprio un cavo Lightning da 2 metri e l’alimentatore con porta USB-C con supporto alla ricarica PD 3.0. Lo sconto è del 25% e porta il prezzo finale a 14,99 euro. Sì, è proprio un affare.

A vederli sembrano il caricabatterie da 20W e il cavo di Apple. Anzi, sono proprio identici. Solo che costano la metà e garantiscono le stesse prestazioni.

Le dimensioni del caricabatterie sono le stesse di quello dell’azienda di Cupertino, il cavo da USB-C a Lightning è lungo 2 metri. La lunghezza giusta per usare lo smartphone sul divano o sul letto (ad esempio) anche quando è in carica.

Entrambi i prodotti sono certificati MFi, e ciò significa che li puoi utilizzare con i tuoi prodotti Apple (iPhone, iPad, AirPods) senza temere problematiche legate alla compatibilità. Il caricabatterie, poi, lo puoi sfruttare anche per altro, ad esempio per dare energia a smartphone di altri marchi, come quelli di Realme.

Insomma, questo kit include tutto quello che ti serve per godere della ricarica rapida. E spendi davvero pochissimo (pensa che solo il caricabatterie da 20W di Apple costa 25 euro…).