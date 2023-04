Il tuo nuovo iPhone ha bisogno degli accessori giusti per funzionare al meglio ed è per questo motivo che dovresti puntare sempre su accessori con certificazione MFi. È il caso di questo doppio kit di ricarica, disponibile in queste ore a soli 16,91€.

Come avrai già probabilmente intuito, include due caricabatterie USB-C da 20W e due cavi da USB-C a Lightning. Ma attenzione, ti invito a fare in fretta, perché lo sconto del 30% svanirà nel giro di poche, trattandosi di un’offerta lampo.

Kit di ricarica MFi: offerta lampo clamorosa su Amazon (2×1)

A vederli ricordano vagamente lo stile tipico degli accessori Apple. La differenza però è che costano meno della metà pur garantendo le stesse prestazioni.

Il caricabatterie USB-C ha una forma più squadrata (pur avendo linee morbide), il cavo da USB-C a Lightning è lungo 2 metri. La lunghezza giusta per usare lo smartphone sul divano o sul letto (ad esempio) anche quando è in carica.

Entrambi i prodotti sono certificati MFi, e ciò significa che li puoi utilizzare con i tuoi prodotti Apple (iPhone, iPad, AirPods) senza temere problematiche legate alla compatibilità. Il caricabatterie, poi, lo puoi sfruttare anche per altro, ad esempio per dare energia a smartphone di altri marchi (Samsung, Google e così via).

Insomma, ci siamo capiti. Questo kit include tutto quello che ti serve per godere della ricarica rapida, in totale sicurezza e compatibilità. E poi costa davvero pochissimo (pensa che solo il caricabatterie da 20W di Apple costa 25 euro).

