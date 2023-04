Se hai acquistato di recente un nuovo iPhone, ti sarai sicuramente reso/a conto che nella confezione non è presente il caricabatterie USB-C. Senza addentrarci nei perché di questa scelta di Apple (e non solo, ormai), ti dico che su Amazon puoi acquistare un kit di ricarica completo con certificazione MFi ad un cifra irrisoria: solo 14,44€.

Il kit in questione – scontato del 15% – include un caricabatterie USB-C da 20W e un cavo da USB-C a Lightning lungo 2 metri. La spedizione, ovviamente, è gratuita se ti abboni a Prime.

A vederli sembrano il caricabatterie da 20W e il cavo di Apple. Anzi, sono proprio identici. Solo che costano meno della metà e garantiscono le stesse prestazioni.

Le dimensioni del caricabatterie sono le stesse di quello dell’azienda di Cupertino, il cavo da USB-C a Lightning è lungo 2 metri. La lunghezza giusta per usare lo smartphone sul divano o sul letto (ad esempio) anche quando è in carica.

Entrambi i prodotti sono certificati MFi, e ciò significa che li puoi utilizzare con i tuoi prodotti Apple (iPhone, iPad, AirPods) senza temere problematiche legate alla compatibilità. Il caricabatterie, poi, lo puoi sfruttare anche per altro, ad esempio per dare energia a smartphone di altri marchi, come il Galaxy Z Flip4 di Samsung.

Insomma, questo kit include tutto quello che ti serve per godere della ricarica rapida. E spendi davvero pochissimo (pensa che solo il caricabatterie da 20W di Apple costa 25 euro…).

