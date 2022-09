Kit di pulizia AirPods, solo 5€ incluse spedizioni!

Nuovo minimo storico la penna di pulizia degli auricolari Bluetooth. Perfetta per Airpods e AirPods Pro, grazie a un Coupon ora costa ancora meno: poco più di 5€ e spicci incluse spedizioni con Coupon.

Il Problema di AirPods

Gli AirPods hanno una buona autonomia, un’ottima qualità del suono e funzionano in perfetta sintonia con gli altri dispositivi Apple. Ma soffrono di un problema: tendono a sporcarsi facilmente, accumulando polvere e altro in ogni anfratto. Non si salva nemmeno la custodia di ricarica.

E poiché sporcizia è sinonimo anche di scarsa igiene, ecco il kit che vi risolve il problema. Di tanto in tanto è importante pulire il tutto, magari con strumenti adeguati.

Ma in offerta, con disponibilità immediata, c’è il kit di Hagibis, oggi ancora più scontato. Meglio approfittarne, prima che finiscano le unità a disposizione.

Kit di pulizia per AirPods: non manca nulla

Questo accessorio dispone di design a doppia testa separata con una spugna floccante, una spazzola ad alta densità ed una punta in metallo per raggiungere tutti gli interstizi e pulire senza graffiare le superfici di AirPods.

La spugna morbida permette di raggiungere ogni angolo dell’interno della custodia wireless, mentre la spazzola ad alta densità serve a pulire facilmente lo sporco sulle griglie degli speaker. Infine, la punta in metallo serve a rimuovere lo sporco più ostinato con precisione chirurgica.

Acquista Kit di pulizia AirPods a 5,89€ incluse spedizioni