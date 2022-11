Questa è una segnalazione per te, che ne perdi uno al mese. Sto parlando dei caricabatterie, questi accessori così indispensabili ma che pare siano destinati ad essere lasciati chissà dove, tra i cuscini del divano, in auto o in luoghi diversi da casa tua. Ecco, con il Black Friday hai la possibilità di mettere le mani su un kit che di caricabatterie ne include ben 6, e ti costa solo 14,39 euro.

Ti dico però che si tratta di un’offerta lampo con già una discreta richiesta, quindi se sei interessato/a, ti consiglio di fare in fretta.

Senza infamia e senza lode, questo kit con 6 caricabatterie con porta USB-A è l’ideale praticamente per chiunque. Parlando al singolare, il caricabatterie è sottile, realizzato con materiali di qualità e ovviamente compatibile con tutti gli smartphone e i tablet che hai in casa. Anche con l’iPhone 13 attualmente in super offerta su eBay.

L’accessorio è in grado di rilevare in automatico la carica ottimale per il dispositivo in carica (fino a 5W al massimo) e integra un sistema di sicurezza che previene anomalie come sovratensioni, surriscaldamenti, sovraccarichi e così via.

All’interno della confezione, come detto, trovi in totale sei caricabatterie da 5V: tre sono seri, gli altri tre invece bianchi. Ti ricordo inoltre che si tratta di una promo legata al Black Friday ma che durerà per un numero limitato di ore (domani non dovrebbe essere più attiva, infatti). Lo sconto del 35% è allettante e ha già attirato un bel po’ di utenti.