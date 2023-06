Kingston DataTravel: la chiavetta da 5€ è TORNATA su Amazon (-45%)

La chiavetta USB più conveniente è tornata su Amazon, si tratta della Kingston DataTraveler Exodia da 64GB, disponibile in offerta ora a soli 5,99€. Questo rappresenta un incredibile sconto del 45% sul prezzo originale, rendendo questo il momento perfetto per fare un affare.

La Kingston DataTraveler Exodia è un dispositivo di archiviazione USB di alta qualità che offre una capacità di 64GB. Questo spazio di archiviazione generoso permette di conservare una grande quantità di dati, dai documenti importanti ai ricordi preziosi sotto forma di foto e video. Il dispositivo si distingue per la sua velocità di trasferimento dei dati eccezionale, che permette di copiare e spostare file in modo rapido ed efficiente. Questo consente di risparmiare tempo prezioso, soprattutto quando si lavora con file di grandi dimensioni.

Questo modello è dotato di un pratico cappuccio rotante che protegge il connettore USB quando non è in uso. Questo design intelligente contribuisce a prolungare la durata del dispositivo, garantendo che possiate contare su di esso per molti anni a venire. Infine, la Kingston DataTraveler Exodia è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, laptop e altri dispositivi con porta USB e tramite un semplice adattatore può essere connesso anche a iPhone e smartphone Android.

La Kingston DataTraveler da 64GB offre un’eccezionale combinazione di capacità di archiviazione, velocità di trasferimento dei dati e prezzo. Con un sconto del 45% su Amazon, oggi il prodotto è disponibile in offerta su Amazon a soli 5,99€. Per gli utenti iscritti ad Amazon Prime, la spedizione è gratuita e la consegna è garantita entro 1-2 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine.

