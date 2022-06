KickerBall: la palla che curva e aggira gli ostacoli, scontata a 33€

“La KickerBall di Swerve Ball non è un pallone comune. In realtà, la nostra palla dà la possibilità di calciare come i professionisti. Come? KickerBall ha pannelli speciali per rilevare l’aria in modo diverso rispetto ai normali palloni da calcio.

Questo design speciale abbinato con i nostri unici materiali aerodinamici è ciò che dà la possibilità di curvare, piegarsi e deviare con facilità. Ci siamo ispirati ai più grandi atleti del mondo per inventare un pallone da calcio “impossibile”. Dallo stadio al tuo cortile, KickerBall significa ore di divertimento per ragazzi e ragazze.”

Istruzioni di gonfiaggio

Prima di gonfiare la Kickerball, spiegare la palla con entrambe le mani. Assicurarsi che la palla sia completamente spiegata in modo che non sia più compressa o completamente piatta.

Una volta aperta, controllare che la camera d’aria non sia attaccata al lato, staccandola dalla palla con le mani. (Dato che è impossibile da mostrare, spiegano la palla si dovrà liberare la camera d’aria per il gonfiaggio.)

Rimuovere la pompa Kickerball dalla borsa e avvitare l’ago alla fine della pompa. Prima di inserire l’ago, inumidire leggermente la punta.

Inserire la punta dell’ago nel foro della Kickerball. Prima di soffiare l’aria nella palla, assicurarsi che non fare pressione sulla palla poiché potrebbe danneggiare la camera d’aria.

Pompare l’aria nella Kickerball lentamente. Controllare mentre si gonfia e interrompere il pompaggio una volta che la palla inizia a diventare stabile. (Se si desidera, verificare la pressione, palla è completamente gonfia una volta raggiunti i 4 – 5 psi.)