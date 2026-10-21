JustWatch: la piattaforma di streaming è ora disponibile anche in Italia

Per anni JustWatch è stato lo strumento a cui rivolgersi per capire dove fosse disponibile un film o una serie, senza saltare da un’app all’altra. Da oggi il gruppo con sede a Berlino fa un passo ulteriore e lancia JustWatch TV, un servizio di streaming vero e proprio integrato direttamente nel sito e nelle app già utilizzate da circa 50 milioni di persone nel mondo.

Il debutto riguarda undici mercati: oltre all’Italia, il servizio è disponibile negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, Germania, Austria, Francia, Spagna, Australia e Nuova Zelanda. Non si tratta quindi di un test circoscritto al mercato americano, come spesso accade per i nuovi servizi, ma di un lancio che coinvolge fin da subito anche il pubblico italiano.

Sul fronte dei contenuti la piattaforma parte con 30 partner. Tra i nomi già annunciati compaiono Paramount, New Regency, Fremantle, Bleecker Street e Vortex Media, a cui si aggiungono ora Cineverse negli Stati Uniti, LEONINE Studios in Germania, SND in Francia e Altitude per Regno Unito e Irlanda. L’azienda fa sapere che altri accordi sono già in programma e che il catalogo è destinato ad allargarsi nei prossimi mesi.

JustWatch: streaming, store per il noleggio TVOD e piano senza pubblicità

La struttura dell’offerta si articola su tre livelli. C’è JustWatch TV Free, una selezione di titoli gratuiti sostenuta dalla pubblicità, il modello che gli addetti ai lavori chiamano AVOD. Accanto a questa trova posto JustWatch TV Store, dedicato al noleggio di film recenti e popolari, quindi una formula TVOD simile a quella che in Italia molti conoscono attraverso gli store digitali di Apple, Google o Prime Video. Infine c’è JustWatch TV Plus, che elimina la pubblicità su numerosi titoli e sblocca alcune funzioni esclusive dell’app e della guida allo streaming. Al momento il comunicato non riporta i prezzi del livello a pagamento.

Il punto di forza su cui l’azienda insiste è il patrimonio di dati raccolto in oltre un decennio di attività. Sapendo cosa gli utenti cercano davvero, JustWatch può costruire una selezione che vada a coprire i vuoti lasciati dalle grandi piattaforme, puntando anche su titoli difficili da reperire altrove. A questa componente tecnologica si affianca quella editoriale, con i consigli della redazione e le rubriche “Perché guardare” già presenti nell’app.

Il fondatore e CEO David Croyé ha spiegato che l’idea originaria dietro il nome dell’azienda era proprio quella di rendere più semplice trovare e, appunto, guardare i contenuti preferiti, e che JustWatch TV rappresenta per lui un punto di partenza più che un traguardo.

C’è poi un aspetto meno visibile ma strategico. Il nuovo servizio alimenterà con informazioni ancora più dettagliate JustWatch Media, la divisione che pianifica campagne di marketing cinematografico su YouTube, Meta e TikTok per studi, distributori e piattaforme. In altre parole, ogni visione su JustWatch TV diventa anche un dato utile per chi promuove film e serie.

In Italia il servizio arriva in un contesto in cui l’offerta gratuita con pubblicità è già presidiata da realtà come Pluto TV e Rakuten TV, mentre le grandi piattaforme hanno introdotto da tempo piani più economici con spot. JustWatch, che conta un ufficio anche a Roma, parte però da un vantaggio non banale: milioni di utenti che aprono già la sua app ogni volta che devono decidere cosa guardare, e che adesso potrebbero non doverla più chiudere.