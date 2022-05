JLab Audio Talk PRO: Microfono USB Professionale a 71€ con Coupon

JLab Audio Talk PRO è un microfono USB Professionale da tavolo di altissimo livello con la massima risoluzione di 192 kHz / 24 BIT nel gioco. Talk Pro è ottimo per lo streaming, grazie ai tre condensatori e 4 modalità di pattern direzionale. E con un Coupon costa 71,5€.

Importante. Per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 15% sotto la descrizione di prodotto, prima di metterlo nel carrello.

Prestazioni di livello professionale con risoluzione 192 kHz/24 BIT e 4 schemi direzionali, con ingresso di 5/8″ per montaggio girevole, cavo da USB a USB-C di 3 m (connettore placcato oro a 90 gradi), 3 condensatori, 4 schemi direzionali, controlli e Plug and Play. Queste le feature:

REGISTRAZIONE DI LIVELLO PROFESSIONALE: Talk PRO è dotato di una risoluzione di qualità professionale di 192 kHz / 24BIT per garantire che la registrazione sia chiara, dettagliata e offra una straordinaria gamma sonora per uso professionale. Ottimizza facilmente la qualità del suono per un’importante chiamata aziendale o podcast con la sua connessione senza problemi.

3 MICROFONO A CONDENSATORE CON 4 MODALITÀ DI PATTERN DIREZIONALE: Talk è dotato di quattro modalità di pattern direzionale: CARDIOID e OMNI, STEREO e BIDIREZIONALE. Ottimo per chiamate individuali o aziendali, voci fuori campo, podcasting, registrazione musicale, interviste per 2 persone, microfono da gioco e persino ASMR. Scegli la modalità più adatta alle tue esigenze.

CONTROLLA LA TUA REGISTRAZIONE: scegli la tua preferenza audio con le regolazioni in volume con controllo del volume. Talk è dotato di un pulsante Quick-Mute per un facile accesso e di un ingresso AUX da 3,5 mm per l’ascolto in tempo reale con latenza zero perfetta per un microfono gaming