Li uso quasi quotidianamente da diversi mesi e con ottimi risultati, sotto tutti i punti di vista. Per questo motivo mi sento di consigliarti i JBL Wave 300 TWS, auricolari wireless perfettamente compatibili (anche) con iPhone, iPad e Mac e che – eccezion fatta per qualche feature esclusiva – non ti faranno rimpiangere gli AirPods di Apple.

Oggi gli auricolari JBL Wave 300 TWS sono in super sconto (-40%) e passano da 99,99 euro a 59,99 euro. Un’offerta da prendere al volo.

Gli auricolari Bluetooth di JBL – brand leader nel settore delle apparecchiature audio – sono completamente wireless e con driver dinamici da 12 mm. L’audio in chiamata e durante l’ascolto di brani musicali è pulito e di qualità grazie alla tecnologia JBL Deep Bass.

L’autonomia è davvero ottima: 6 ore con un ciclo completo di ricarica, e fino a 20 ore utilizzando la custodia che funge anche da fonte di energia. I tre LED sul case ti aiuteranno a capire lo stato di carica.

Le cuffiette hanno un design ergonomico e sono resistenti alla pioggia (certificazione IPX2). Sono confortevoli in qualsiasi situazione, anche durante le sessioni d’allenamento più impegnative.

Concludiamo con una chicca: il supporto ai comandi touch. Puoi gestire le chiamate in entrata/uscita e la riproduzione di contenuti multimediali con i JBL Wave 300 con un semplice tocco (sulla superficie esterna degli auricolari).

All’interno della confezione trovi anche la manualistica e un cavo USB-C per ricaricare il case.