JBL Wave 300 TWS: -40% su Amazon con effetto WOW!

Se non hai alcuna intenzione di spendere circa 200€ per degli auricolari Bluetooth (per quanto siano pazzeschi gli AirPods di Apple), ho io quello che potrebbe fare al caso tuo. I JBL Wave 300 TWS sono auricolari impermeabili con supporto ai comandi touch, e sono perfettamente compatibili con iOS, iPadOS, macOS, Windows e Android. Quanto costano? Solo 60€, grazie al super sconto Amazon del 40%.

JBL Wave 300 TWS: a questo prezzo, non troverai di meglio

Gli auricolari Bluetooth di JBL – brand leader nel settore delle apparecchiature audio – sono completamente wireless e con driver dinamici da 12 mm. L’audio in chiamata e durante l’ascolto di brani musicali è pulito e di qualità grazie alla tecnologia JBL Deep Bass.

L’autonomia è davvero ottima: 6 ore con un ciclo completo di ricarica, e fino a 20 ore utilizzando la custodia che funge anche da fonte di energia. I tre LED sul case ti aiuteranno a capire lo stato di carica.

Le cuffiette hanno un design ergonomico e sono resistenti alla pioggia (certificazione IPX2). Sono confortevoli in qualsiasi situazione, anche durante le sessioni d’allenamento più impegnative.

Prima di salutarti, ti segnalo una feature per nulla scontata: il supporto ai comandi touch. Puoi gestire le chiamate in entrata/uscita e la riproduzione di contenuti multimediali con i JBL Wave 300 con un semplice tocco (sulla superficie esterna degli auricolari).

All’interno della confezione trovi anche la manualistica e un cavo USB-C per ricaricare il case.

