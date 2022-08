JBL, tra le più importanti società impegnate nell’industria di dispositivi audio, da diversi anni ormai lancia sul mercato ottime alternative agli AirPods di Apple. Come i Wave 200TWS, auricolari wireless che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 54,28 euro grazie al corposo sconto del 32%. La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Impiegando una somma inferiore ai 60 euro (grazie allo sconto odierno, s’intende), ci si porta a casa degli auricolari in-ear con bassi potenti e profondi grazie alla tecnologia Deep Bass dell’azienda statunitense. Il driver, poi, è da 8 mm. Davvero niente male.

Puoi utilizzare gli auricolari anche singolarmente sfruttando la tecnologia Dual Connect, in modo da risparmiare un po’ di batteria. Non che questo sia un problema, visto che i Wave 200TWS garantiscono 5 ore di riproduzione, che diventano 15 utilizzando la comoda custodia di ricarica. Anche molto bella esteticamente, aggiungo.

In termini di feature, abbiamo i controlli touch per gestire le chiamate in entrata e in uscita, i contenuti audio in riproduzione e l’assistente vocale del dispositivo Bluetooth che hai abbinato agli auricolari.

Infine, ti segnalo la certificazione IPX2: ciò significa che i Wave 200TWS sono resistenti al sudore e che puoi utilizzarli anche durante le più intense sessioni di allenamento.

All’interno della confezione di vendita trovi anche 3 misure di inserti aurciolari e il cavo USB-C necessario per la ricarica.