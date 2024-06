JBL GO 4 è la cassa DEFINITIVA per la spiaggia: MEGA SCONTO

JBL è un’azienda leader nell’ambito della produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, viene applicato un mega sconto del 32% sulla cassa bluetooth GO 4 che viene venduta a 33,99€.

Offertissima: cassa JBL al 32% di sconto su Amazon

Il diffusore Bluetooth JBL GO 4 offre un suono potente e bassi vibranti, ideale per chi cerca qualità audio eccellente in un dispositivo ultra-portatile. Grazie alla tecnologia JBL Pro Sound, anche le sue dimensioni compatte non compromettono la qualità del suono, che risulta vibrante e profondo.

Con una batteria che garantisce fino a 7 ore di riproduzione musicale con una sola ricarica, il JBL GO 4 è perfetto per lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni. Inoltre, grazie alla funzione Playtime Boost, è possibile aggiungere fino a 2 ore extra di autonomia con un semplice tocco.

La protezione impermeabile all’acqua e resistente alla polvere IP67 consente di utilizzare il diffusore JBL GO 4 praticamente ovunque, che sia a bordo piscina o sotto la doccia, senza preoccupazioni di danni da acqua o polvere.

Per un’esperienza audio ancora più immersiva, è possibile collegare due JBL GO 4 per un audio stereo, sfruttando la connessione multi-diffusore. Con il JBL GO 4, la musica diventa un compagno ideale per ogni occasione, grazie alla sua portabilità, alla qualità audio impeccabile e alla resistenza agli elementi. Sia che tu stia organizzando una festa in piscina o semplicemente rilassandoti sotto la doccia, questo diffusore è progettato per offrire un’esperienza sonora superiore ovunque tu vada.

Su Amazon, oggi, la cassa bluetooth GO 4 di JBL viene scontata del 32% per un costo totale e finale d’acquisto di 33,99€.

