Le temperature pare si stiano alzando, la primavera è dietro l’angolo. Cosa significa questo? Beh, che a breve ci saranno escursioni da fare, nuovi luoghi da esplorare, spiagge magnifiche da godersi prima della calca estiva. Tutte queste esperienze dovrebbero essere però accompagnate da buona musica, e il partner perfetto è senza dubbio il JBL GO 3, altoparlante Bluetooth compatto, robusto, resistente all’acqua e con un’ottima autonomia. Oggi è in offerta su Amazon e lo paghi solo 33€ e spiccioli. Con spedizione gratuita, ovviamente.

JBL GO 3, l’altoparlante Bluetooth perfetto per tutte le stagioni

Il JBL GO 3 è uno speaker Bluetooth davvero incredibile. A soli 33 euro ci si porta a casa – e in vacanza – un diffusore per riprodurre musica ad alta qualità. Il design è compatto e ricercato, che unisce il nylon al silicone. Occupa pochissimo spazio, il look è accattivante e poi è super robusto.

L’altoparlante è resistente ad acqua e polvere, come testimonia la certificazione IPX67. È dunque perfetto per ascoltare musica in spiaggia, a bordo piscina, in barca e sotto la doccia. Ma anche mentre ci si riposa durante un’escursione nel verde, mentre ci si gode la natura.

La batteria poi è strepitosa: con un solo ciclo di ricarica, garantisce fino a 5 ore di riproduzione musicale da qualsiasi dispositivo munito di Bluetooth, come il tuo iPhone. All’interno della confezione trovi anche il cavo USB-C per la ricarica del diffusore.

