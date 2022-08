JBL Free X Cuffie In-Ear True Wireless in offerta speciale su Amazon

Le JBL Free X Wireless (v2.0) sono auricolari con tecnologia Bluetooth 4.2 true wireless che garantiscono una qualità audio premium grazie alle tecnologie implementate al suo interno. Con la versione v2.0, JBL ha incorporato un chipset aggiornato progettato per fornire prestazioni RF migliorate, un consumo energetico più efficiente ed un aumento della potenza di trasmissione e dell’acustica generale. Acquistale su Amazon a soli 79,99€ invece di 129,00€.

JBL Free X pompa la tua musica preferita grazie a dei driver dinamici da 5,6 mm per un massimo di quattro ore e mezza di riproduzione continua. È inclusa una custodia di ricarica che ti offre fino a 20 ore aggiuntive con una carica completa. Se sei di fretta, una ricarica rapida di 15 minuti può fornire agli auricolari Free X fino a un’ora di durata della batteria.

Se associato al tuo smartphone, puoi utilizzare JBL Free X per rispondere alle chiamate in vivavoce. Passano automaticamente alla modalità mono per un’esperienza più naturale e ti basterà premere solo pulsante per controllare l’intero sistema.

Inoltre gli auricolari sono resistenti agli schizzi e al sudore: le JBL Free X hanno una classificazione IPX5, il che significa che sono sia a prova di schizzi che di sudore, ideali quindi per ascoltare musica in palestra.

Il Bluetooth si connette a vari dispositivi iOS e Android senza problemi: non appena rimuovi gli auricolari JBL Free dalla custodia di ricarica, passeranno automaticamente alla modalità di associazione. Quando si prendono gli auricolari nella custodia, escono nuovamente dalla modalità di associazione. In alternativa, puoi tenere premuto il pulsante sulla superficie della custodia JBL per avviare l’associazione manualmente.

Un punto da notare è che la connessione del trasmettitore Bluetooth avviene esclusivamente con l’auricolare destro. Dovrai prima accendere quell’auricolare e metterlo in modalità di associazione, quindi quello sinistro dovrebbe connettersi automaticamente. E’ presente anche un cavo di ricarica incluso e dei ricambi per le cuffie. Approfitta ora dello sconto del 38%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.