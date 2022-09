JBL Clip 4, lo speaker Bluetooth è SCONTATO del 25%!

Nonostante sia giunto settembre, per molti le vacanze – mare, escursioni, viaggi – iniziano fra poco. La musica, come al solito, è il partner perfetto in tutte queste situazioni ed ecco perché è consigliabile l’acquisto di uno speaker Bluetooth, ovviamente resistente ad acqua e polvere.

Oggi trovi in offerta su Amazon a 44,99 euro l’altoparlante wireless JBL Clip 4, e in più colorazioni (Blu/Rosa, Nero). L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

JBL Clip 4, speaker Bluetooth: aggancia e… premi play!

Con il potente JBL Pro Sound, JBL Clip 4 è il diffusore Bluetooth ultracompatto da portare sempre con te: riproduci un suono di alta qualità e con bassi corposi dal tuo smartphone o tablet. Design ultraportatile con stile: caratterizzato da tessuti variopinti, lo speaker tascabile JBL Clip 4 può essere portato ovunque vai, grazie alle sue piccole dimensioni e al moschettone integrato.

Resistente ad acqua e polvere: la certificazione waterproof e dustproof IPX67 rende lo speaker Clip 4 perfetto per ascoltare la tua musica preferita in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia. Lunga autonomia e streaming senza fili: con una sola ricarica, la cassa ricaricabile Clip 4 offre fino a 10 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo con Bluetooth.

Cosa trovi nella confezione: JBL Clip4, un cavo USB Type C, una guida rapida e la scheda per la garanzia.