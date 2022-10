Non importa quale mese dell’anno sia, la musica non può mai mancare nelle nostre vite. Se stai cercando un gadget che ti permetta di ascoltare la tua musica preferita anche quando sei fuori casa, ti consiglio il JBL Clip 4. Si tratta di uno speaker Bluetooth abbastanza compatto che fa del particolare design uno dei suoi punti di forza: puoi agganciarlo dove vuoi grazie al moschettone e poi è impermeabile, quindi ti accompagnerà anche in estate o durante un’escursione in questo autunno.

Grazie allo sconto del 25% risparmi ben 15 euro e di conseguenza paghi l’altoparlante di JBL 44,99 euro. Un’ottimo prezzo per un accessorio con autonomia di 10 ore e certificazione IPX67. E, ovviamente, di un brand leader del settore.

JBL Clip 4: aggancialo e via con la musica

Grazie alla tecnologia Pro Sound proprietaria, JBL Clip 4 è il diffusore Bluetooth potente e ultracompatto da portare sempre con te: riproduci un suono di alta qualità e con bassi corposi dal tuo smartphone o tablet. Il design ultraportatile è davvero uno spettacolo per gli occhi: caratterizzato da una trama in tessuto, lo speaker tascabile JBL Clip 4 può essere portato ovunque vai, grazie alle sue piccole dimensioni e al moschettone integrato. In rilievo trovi invece il logo dell’azienda e i pulsanti play/pausa e quelli per regolare il volume.

La certificazione waterproof e dustproof IPX67 rende lo speaker Clip 4 perfetto per ascoltare la tua musica preferita in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia. L’autonomia è ottima, parliamo infatti di circa 10 ore di riproduzione musicale wireless con una sola ricarica. Difficile trovare di meglio sul mercato, a questo prezzo poi.

All’interno della confezione c’è tutto il necessario. Oltre al diffusore, trovi il cavo USB-C necessario per la ricarica dell’accessorio JBL, una guida rapida che è sempre utile all’occorrenza e, infine, la scheda per la garanzia.

Lo sconto del 25% è certamente ottimo ma non sappiamo per quanto tempo ancora resterà attivo su Amazon. E dunque, se sei interessato/a all’articolo – che sia per te stesso o per un regalo – ti consiglio di decidere in tempi brevi. Meglio evitare brutte sorprese.