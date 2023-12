JBL CLIP 4: lo Speaker portatile TOP DI GAMMA scontantissimo al 38%

Lo speaker bluetooth JBL CLIP 4, rinomato per la sua qualità e portabilità, è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di 39,99€, con uno sconto del 38%.

Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica che desiderano un’esperienza audio di alta qualità in movimento. Non fatevelo scappare!

Speaker bluetooth JBL CLIP 4: funzionalità e modalità di utilizzo

Il JBL CLIP 4 è un altoparlante Bluetooth ultracompatto, ideale per essere portato ovunque. Grazie al suo moschettone integrato, puoi facilmente agganciarlo al tuo zaino, alla cintura o a qualsiasi altro oggetto, rendendolo il compagno perfetto per ogni avventura.

Il suo design è caratterizzato da tessuti variopinti, che non solo lo rendono esteticamente piacevole, ma anche resistente e durevole.

La qualità del suono è un aspetto in cui JBL non delude mai. Il CLIP 4 offre un suono potente e corposo, grazie al potente JBL Pro Sound. Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo altoparlante è in grado di riprodurre un suono di alta qualità, con bassi profondi e nitidi, arricchendo ogni tua esperienza musicale.

Un altro punto di forza del JBL CLIP 4 è la sua resistenza all’acqua e alla polvere, grazie alla certificazione IP67. Che tu sia in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia, puoi goderti la tua musica preferita senza preoccuparti di danneggiare il dispositivo. Questa caratteristica lo rende ideale per l’uso in qualsiasi condizione ambientale.

La batteria ricaricabile del CLIP 4 offre fino a 10 ore di riproduzione musicale con una sola carica, permettendoti di ascoltare la tua musica preferita per tutto il giorno. Inoltre, la connessione Bluetooth ti permette di riprodurre la tua musica in streaming wireless da qualsiasi dispositivo compatibile, senza il bisogno di cavi ingombranti.

Il JBL CLIP 4 , quindi, è un altoparlante di alta qualità da portare ovunque! Oggi su Amazon è disponibile a soli 39 euro grazie ad un mega sconto del 38%. Gli articoli sono in esaurimento quindi fai in fretta e non lasciarti sfuggire questa offerta eccezionale!

