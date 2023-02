C’è chi preferisce gli auricolari Bluetooth e chi le cuffie on-ear wireless (come le AirPods Max, per intenderci). Se fai parte della seconda categoria e stai cercando la soluzione migliore non solo per i tuoi gusti, ma anche per le tue tasche, allora dovresti dare uno sguardo a questa offerta. Le cuffie wireless Elite 45h di Jabra – pieghevoli e con batteria che garantisce fino a 50 ore di autonomia – sono oggi acquistabili su Amazon a metà prezzo. Passano infatti da 99,99 euro a 59,99€.

Gli altoparlanti da 40mm emettono un suono chiaro ottima qualità, così da garantirti un’esperienza d’ascolto di spessore e senza compromessi. Il design è leggero, solido e pieghevole: i morbidi cuscinetti in memory foam assicurano un comfort elevato rendendo questi padiglioni imbottiti comodi da usare tutti i giorni.

Oltre al design ricercato, a spiccare è l’autonomia della batteria: parliamo di fino a 50 ore di musica con solo una carica. Pazzesco, solo pochi altri prodotti di questa categoria riescono a raggiungere questo risultato.

Interessante è anche l’esperienza sonora personalizzata tramite la tecnologia “Jabra MySound”. In sintesi, questa ti permette di personalizzare l’audio in base alle tue esigenze personali.

All’interno della confezione trovi anche un cavo di ricarica e la custodia. Un bundle completo, tuo a meno di 60 euro grazie allo sconto Amazon del 40%. Fossi in te, non ci penserei due volte a cliccare su “aggiungi al carrello”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.