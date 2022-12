Gli Elite 4 Active di Jabra sono degli ottimi auricolari wireless in-ear pensati per gli sportivi. Hanno tutte le feature che ci si aspetterebbe da questa classe di dispositivi, inclusi 4 microfoni integrati, cancellazione attiva del rumore, resistenza a schizzi e sudore, e tecnologia Hearthrough regolabile. Li trovi interessanti? Allora dovresti anche sapere che sono attualmente in offerta su Amazon, e puoi pagare anche in 5 comode rate senza costi aggiuntivi o nascosti.

Jabra Elite 4 Active, gli auricolari wireless per sportivi e non

Il problema degli AirPods è che hanno una struttura che tende un po’ a sfilarsi dal padiglione auricolare durante le attività fisiche più intense. Con i Jabra Elite 4 Active invece il problema non si pone: sono robusti, perfettamente aderenti e dal design ergonomico privo di alette che rimangono saldamente agganciate anche durante salti, movimenti ampi e sgambate profonde. In più sono pure certificati IP57, il che significa che resistono all’acqua e al sudore senza difficoltà.

E dal punto di vista delle feature, non hanno nulla da invidiare alle omologhe Apple. Includono infatti controllo del rumore, tecnologia HearThrough regolabile (simile alla Modalità Trasparenza di AirPods) e l’ANC per sopprimere i suoni esterni.

Anche la qualità audio è notevole, con equalizzatore e bass boost personalizzabili, e l’autonomia arriva fino a 7 ore per singolo auricolare, che diventano 28 ore con la custodia di ricarica.

Funziona ovviamente con Android e iPhone via Bluetooth 5.2 e supporta, Siri o Google Assistant.

