Le Offerte di Primavera Amazon si stanno rivelando davvero efficaci. Il problema è che il numero di prodotti in sconto è sconfinato, quindi c’è il forte rischio di perdere l’orientamento tra una ricerca e l’altra. Ad esempio, avevi notato lo sconto del 38% sugli auricolari Bluetooth Jabra Elite 3? Puoi concludere l’affare a soli 49,99€, spedizione compresa (gratuita per gli abbonati Prime).

Jabra Elite 3 scontati del 38% con le Offerte di Primavera Amazon

I Jabra Elite 3 sono auricolari Bluetooth dalla forma ergonomica con diverse opzioni di personalizzazione (tramite l’app Sound+), con un suono ottimale e bassi potenti. La batteria è grandiosa, con ben 28 ore di autonomia (considerando anche il case di ricarica).

In termini di feature, a spiccare è l’isolamento acustico che si traduce in una esperienza ottimale d’ascolto in qualsiasi circostanza. Grazie alla tecnologia HearThrough, i suoni esterni vengono riprodotti quando necessario. Per quanto riguarda invece l’audio in chiamata, con i 4 microfoni integrati potrai contare su chiamate cristalline e più che affidabili.

Gli auricolari wireless di Jabra si collegano in un lampo al tuo smartphone (che sia un iPhone o un dispositivo Android) e li puoi utilizzare anche sfruttando Alexa e Spotify Tap Playback. All’interno della confezione – oltre agli auricolari e al case – trovi il cavo di ricarica da USB-A a USB-C e tre copriauricolari in silicone, così potrai scegliere la misura adatta per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.