Dal 23 novembre il nuovo IT-Wallet è disponibile nell’app IO e per attivarlo servono la carta d’identità elettronica fisica e uno smartphone con NFC attivo.

Chi entra in IO con SPID può continuare a usarlo per accedere all’app. Il passaggio in più riguarda il portafoglio: per attivarlo occorre avere con sé la CIE e far leggere il suo chip al telefono. Vale anche per chi ha già la patente o la tessera sanitaria nella sezione Documenti su IO. La vecchia funzione resta disponibile fino a luglio 2027, quindi il cambio si può fare con calma.

Perché il nuovo IT-Wallet richiede la carta fisica

La distinzione da tenere a mente è tra accesso a IO e attivazione del portafoglio. Il primo permette di entrare nell’app e consultare i servizi già disponibili. Per il secondo, l’assistenza di IO spiega che devi autenticarti di nuovo e dimostrare di avere la carta d’identità elettronica. È la verifica che associa alla tua persona i documenti digitali che aggiungerai in seguito.

L’attivazione è volontaria. Se scegli di farla, prepara la carta fisica e verifica di avere l’ultima versione dell’app ufficiale IO. Controlla poi che il telefono possa leggere il chip tramite NFC. Chi ha già usato la CIE per identificarsi online potrebbe essere abituato a confermare l’accesso senza avvicinare la carta al dispositivo. Per il portafoglio, invece, la lettura della carta fa parte della procedura.

La carta elettronica vicino allo smartphone

Come leggere la CIE con iPhone e Android

Segui la comunicazione di IO che guida all’attivazione di IT-Wallet. Quando compare la richiesta di lettura, accosta la carta al retro del telefono. Su iPhone la zona da usare è in alto. Su Android cambia secondo il modello, quindi può essere necessario far scorrere la carta lungo il retro finché il telefono la rileva. Se la lettura si interrompe, appoggia il dispositivo su un piano stabile e riprova senza cover.

L’assistenza di IO indica anche alcuni controlli per i casi in cui il telefono legge la carta ma il portafoglio resta indisponibile. Tra questi ci sono il blocco schermo tramite codice o biometria, l’uso della versione ufficiale dell’app e l’integrità del sistema. Su iPhone, per esempio, il portafoglio richiede un dispositivo privo di jailbreak. Se tutti i requisiti sono rispettati, la guida alla lettura della CIE indica il servizio di assistenza da contattare.

Cosa succede ai documenti già salvati su IO

Chi attiva il nuovo portafoglio ritrova aggiornati automaticamente i documenti digitali già presenti. La sezione comprende anche l’attestato di residenza e, per chi ne ha diritto, documenti legati a titoli e iscrizioni scolastiche o accademiche. Per aggiungerne uno, entra in Portafoglio, premi il simbolo più e scegli il documento. La CIE fisica serve per la verifica iniziale, mentre una sua copia digitale non è tra i documenti che si possono aggiungere.

Da luglio 2027 la funzione Documenti su IO verrà dismessa. Nel frattempo, chi usa già la vecchia sezione può continuare a consultarla e decidere quando attivare IT-Wallet. Anche la possibilità di presentare i documenti digitali dipende dai soggetti che aderiscono al sistema e dai controlli che sono già in grado di effettuare.