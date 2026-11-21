Il portafoglio IT-Wallet dell’app IO si apre gradualmente ad attestati di residenza, diplomi e iscrizioni, con modalità di utilizzo che variano da un documento all’altro.

Le schede di assistenza dell’app IO spiegano quali documenti si possono aggiungere e come mostrarli dal telefono. Il rilascio graduale può far sì che la funzione compaia in momenti diversi. Chi la vede nel Portafoglio può seguire le istruzioni di attivazione con la Carta di Identità Elettronica, richiesta anche se di solito entra nell’app con SPID. Per capire quando usare il documento digitale, conviene controllare le indicazioni relative alla singola attestazione.

Residenza e titoli di studio nel portafoglio di IO

L’attestato di residenza si può consultare e mostrare sullo schermo. In Italia si può anche sottoporlo a una verifica in presenza tramite un’app abilitata. L’assistenza di IO distingue questi usi dalle pratiche, online o allo sportello, per cui oggi si usa un certificato senza marca da bollo. L’estensione a quei contesti è indicata come futura. La distinzione conta quando un ente specifica quale documento presentare per concludere una pratica.

Per la scuola rientrano nel portafoglio i diplomi conseguiti dal 2014/2015 nelle secondarie statali e paritarie di primo e secondo grado e i certificati di frequenza in corso previsti dal servizio. L’assistenza indica alcune eccezioni, tra cui i dati delle scuole ladine e tedesche della provincia autonoma di Bolzano. Per il nuovo ordinamento universitario sono previsti gli attestati di iscrizione e i titoli accademici, dalle lauree ai titoli AFAM. Per dottorati, specializzazioni e master universitari, la guida indica i titoli conseguiti dal 2017.

Smartphone e cartella per documenti sulla scrivania

Come aggiungere un documento a IT-Wallet

Quando l’opzione compare nell’app, si completa l’attivazione con la CIE seguendo la procedura guidata. Su iPhone, IO indica di avvicinare la carta alla parte alta del retro del telefono quando viene chiesto di leggerla. Se la lettura non parte, l’assistenza suggerisce di verificare che IO sia aggiornata e di togliere l’eventuale cover. Una volta attivata la funzione, si entra in Portafoglio e si tocca il pulsante con il simbolo più.

A quel punto si sceglie il documento dall’elenco in app, si tocca Continua e si seguono le istruzioni. Il portafoglio accetta soltanto i documenti personali del titolare dell’account. L’opzione potrebbe mancare anche su un telefono aggiornato, perché l’abilitazione procede per fasi. Il centro assistenza di IO consiglia di attivare le notifiche push per ricevere la comunicazione quando la funzione diventa disponibile.

Come mostrare i documenti e cosa succede offline

I documenti già salvati si possono consultare anche senza connessione. Lo stato di validità che si vede risale però all’ultimo accesso con la rete attiva. La verifica di persona prevede la lettura del codice QR con un’app di verifica ufficiale. Una foto o uno screenshot del documento non possono essere usati per quella verifica, anche se riproducono ciò che appare sul display.

Per i titoli scolastici e accademici, la guida indica gli usi già previsti per il documento fisico, con verifica in prossimità. L’utilizzo online è previsto in una fase successiva. Intanto l’adozione da parte di enti e soggetti privati è progressiva. Prima di fare affidamento sul solo smartphone, verifica se chi deve ricevere il documento può effettuare il controllo in presenza.