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L’IT-Wallet integrato nell’app IO continua ad espandersi: dopo il lancio ufficiale del 4 dicembre 2024 con patente di guida, tessera sanitaria e tesserino di disabilità, il portafoglio digitale italiano si arricchisce ora di nuovi documenti fondamentali. Come segnalato il 20 novembre 2026 da Techpost e iSpazio, l’it-wallet app IO supporta oggi anche il certificato di residenza, i titoli di studio e l’IT-Wallet ID, rendendo il servizio ancora più centrale nella vita digitale dei cittadini italiani.

Cosa sono IT-Wallet e l’app IO

L’IT-Wallet è il sistema di portafoglio digitale promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale e sviluppato da PagoPA. Non si tratta di un’app separata: tutto vive all’interno di IO, l’applicazione nazionale per i servizi digitali della pubblica amministrazione, già presente su iPhone e iPad.

L’idea è semplice: invece di portare con sé documenti fisici, il cittadino li conserva in forma digitale verificata sul proprio smartphone. Il valore legale dei documenti digitali è equiparato a quello delle versioni cartacee o plastificate nelle situazioni previste dalla normativa vigente.

Al lancio del dicembre 2024, i documenti disponibili erano tre: la patente di guida, la tessera sanitaria e il tesserino di invalidità. Un punto di partenza solido, ma ancora lontano da un portafoglio davvero completo.

I nuovi documenti disponibili: residenza, titoli di studio e IT-Wallet ID

L’espansione più recente porta nell’it-wallet app IO tre aggiunte di grande utilità pratica.

Certificato di residenza: uno dei documenti più richiesti negli uffici pubblici e privati, finalmente disponibile in formato digitale verificabile senza dover passare dall’anagrafe.

uno dei documenti più richiesti negli uffici pubblici e privati, finalmente disponibile in formato digitale verificabile senza dover passare dall’anagrafe. Titoli di studio: diplomi e qualifiche accademiche in versione digitale, utili in contesti lavorativi e burocratici dove oggi si richiede ancora una copia cartacea autenticata.

diplomi e qualifiche accademiche in versione digitale, utili in contesti lavorativi e burocratici dove oggi si richiede ancora una copia cartacea autenticata. IT-Wallet ID: un’identità digitale specifica dell’ecosistema IT-Wallet, che consolida le credenziali del cittadino in un unico documento identificativo digitale.

Si tratta di un passo avanti concreto: il certificato di residenza, in particolare, è tra i documenti più richiesti in assoluto, e poterlo esibire direttamente dall’app IO elimina un passaggio burocratico che molti conoscono bene.

Come attivare IT-Wallet su iPhone

Per accedere all’it-wallet nell’app IO servono alcuni requisiti precisi. Prima di tutto, è indispensabile disporre di una CIE (Carta d’Identità Elettronica) e di un iPhone con NFC abilitato. Tutti gli iPhone dalla serie 7 in poi supportano NFC, quindi la compatibilità hardware non è un problema per la stragrande maggioranza degli utenti.

I passaggi per attivare il portafoglio sono i seguenti:

Apri IO sul tuo iPhone e accedi con le tue credenziali (SPID o CIE).

sul tuo iPhone e accedi con le tue credenziali (SPID o CIE). Vai nella sezione Portafoglio dall’apposita scheda in basso.

dall’apposita scheda in basso. Seleziona Aggiungi documento e scegli il tipo di documento da caricare.

e scegli il tipo di documento da caricare. Segui la procedura di verifica tramite CIE : ti verrà chiesto di avvicinare la carta al retro dell’iPhone per la lettura NFC.

: ti verrà chiesto di avvicinare la carta al retro dell’iPhone per la lettura NFC. Inserisci il PIN della CIE quando richiesto per completare l’autenticazione.

La procedura è identica per ogni documento aggiunto. Una volta completata, il documento appare nel portafoglio ed è immediatamente disponibile per essere esibito.

La roadmap: cosa arriverà e cosa sparirà

L’espansione in corso è solo una tappa. Tra i documenti pianificati per il futuro figurano l’ISEE, l’iscrizione scolastica e la tessera elettorale, secondo quanto indicato nelle informazioni ufficiali sul progetto. Il percorso verso un portafoglio davvero completo è ancora in costruzione, ma la direzione è chiara.

C’è però una scadenza importante da tenere a mente: a partire da luglio 2027, la funzione Documenti su IO — la versione precedente del sistema di archiviazione documenti nell’app — non sarà più disponibile. Chi usa ancora quella sezione dovrà migrare verso l’IT-Wallet vero e proprio. Meglio farlo per tempo, senza aspettare l’ultimo momento.

Puoi trovare informazioni ufficiali e aggiornamenti sul progetto direttamente sul sito del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Privacy e sicurezza: cosa sapere prima di usarlo

Conservare documenti identitari su smartphone solleva domande legittime. L’IT-Wallet è progettato nell’ambito del quadro normativo europeo sull’identità digitale, il che implica standard tecnici e di sicurezza ben definiti. I dati non vengono semplicemente “caricati su un server”: la verifica avviene tramite la CIE, che è un documento con chip crittografato rilasciato dallo Stato.

In pratica, nessun documento viene condiviso senza il consenso esplicito dell’utente al momento dell’esibizione. Ogni volta che mostri un documento, sei tu a dare l’autorizzazione. È un approccio più trasparente rispetto a molti sistemi privati che raccolgono dati in modo silenzioso.

Se hai già l’app IO sul tuo iPhone e una CIE valida, il consiglio pratico è di dedicare cinque minuti adesso ad attivare almeno il certificato di residenza e la patente digitale: sono i documenti che ti capiterà di dover mostrare più spesso, e averli sempre in tasca — senza doverli cercare tra carte e buste — vale davvero la piccola fatica della configurazione iniziale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.