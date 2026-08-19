Hai usato il Pezzotto e pensavi di averla scampata? Anche se hai staccato rischi ancora la multa

Chi ha usato il pezzotto, termine con cui viene comunemente indicato un sistema illegale per accedere via IPTV a pay tv, partite, film e serie senza un regolare abbonamento, potrebbe non essere al riparo da accertamenti solo perché ha smesso da tempo.

Il pezzotto può funzionare attraverso un decoder appositamente configurato, ma anche tramite applicazioni installate su smart TV, smartphone, tablet o altri dispositivi connessi a Internet. In cambio di un pagamento molto più basso rispetto agli abbonamenti ufficiali, permette di vedere contenuti protetti senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti.

Le indagini contro la pirateria audiovisiva non riguardano infatti soltanto chi gestisce o rivende questi servizi. Sempre più attenzione viene riservata anche agli utenti finali, che possono essere individuati attraverso gli elementi raccolti durante le operazioni contro le reti IPTV illegali.

Secondo quanto riportato da SmartWorld, recenti accertamenti in Ciociaria hanno portato all’identificazione e alla sanzione di una trentina di persone che avrebbero utilizzato servizi televisivi pirata. Gli investigatori possono incrociare diversi elementi, tra cui indirizzi IP e pagamenti riconducibili agli abbonamenti illegali.

La stretta contro la pirateria arriva anche agli utenti finali

Per anni il contrasto alla pirateria televisiva è stato associato soprattutto alle operazioni contro gestori, rivenditori e infrastrutture utilizzate per distribuire illegalmente i contenuti. Oggi il quadro è più ampio: anche chi acquista e utilizza un abbonamento IPTV illegale può essere chiamato a rispondere della propria condotta.

Il meccanismo è semplice. A fronte di una somma molto più bassa rispetto agli abbonamenti ufficiali, l’utente ottiene accesso a canali televisivi e piattaforme a pagamento senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti.

Può trattarsi di un decoder configurato appositamente, ma anche di applicazioni e servizi accessibili tramite smart TV, smartphone o altri dispositivi connessi a Internet. Cambia lo strumento, non la natura del servizio.

La novità più rilevante per gli utenti è che le indagini possono proseguire anche dopo l’interruzione del servizio. Spegnere il decoder, cancellare un’app o non rinnovare l’abbonamento non elimina automaticamente le eventuali tracce lasciate in precedenza.

Indirizzi IP e pagamenti: quali tracce possono restare

Quando viene individuata una rete che distribuisce contenuti pirata, gli investigatori possono analizzare il materiale acquisito e cercare collegamenti con chi ha utilizzato il servizio.

Tra gli elementi che possono emergere ci sono gli indirizzi IP, i dati relativi ai pagamenti e altre informazioni presenti nei sistemi utilizzati dai gestori. L’incrocio di più dati può consentire di risalire agli utilizzatori finali.

Un indirizzo IP, preso isolatamente, non equivale necessariamente all’identificazione certa della persona che in un determinato momento ha guardato un contenuto. Una connessione domestica può essere utilizzata da più persone e l’intestatario della linea non coincide sempre con chi materialmente usa un determinato servizio.

È per questo che gli accertamenti non si riducono normalmente a un solo dato tecnico. Pagamenti, informazioni acquisite durante le indagini e altri elementi possono essere messi in relazione tra loro.

Il punto, per chi in passato ha utilizzato questi servizi, è proprio questo: smettere di usarli non cancella necessariamente ciò che è già avvenuto.

Quanto rischia chi utilizza servizi IPTV illegali

Il riferimento normativo è la legge sul diritto d’autore. L’articolo 174-ter della legge 633/1941 prevede, nei casi indicati dalla norma, una sanzione amministrativa pecuniaria di 154 euro per l’utilizzo abusivo di opere o materiali protetti e per l’acquisto o il noleggio di servizi audiovisivi non conformi alla legge.

La situazione diventa più pesante in caso di recidiva o quando il fatto viene considerato grave per quantità delle violazioni o dei contenuti coinvolti. In queste circostanze la sanzione amministrativa può essere aumentata fino a 5.000 euro, oltre alle ulteriori conseguenze previste dalla normativa.

È quindi impreciso pensare a una semplice multa compresa indistintamente tra 154 e 5.000 euro. La norma distingue la sanzione ordinaria dalle ipotesi più gravi o reiterate.

E soprattutto non esiste un automatismo per cui chi ha smesso di utilizzare il servizio sia al sicuro. Se una precedente condotta emerge dagli accertamenti, il fatto che oggi il servizio non venga più utilizzato non cancella ciò che eventualmente risulta dalle indagini.

Perché il prezzo basso continua ad alimentare il mercato illegale

Alla base della diffusione di questi sistemi resta anche una questione economica. Sport, cinema, serie tv e intrattenimento sono spesso distribuiti attraverso piattaforme differenti e, per chi vuole accedere a molti contenuti, la somma degli abbonamenti può diventare importante.

È proprio su questa differenza di prezzo che prosperano i servizi IPTV illegali: promettono un catalogo enorme a una frazione del costo delle offerte ufficiali.

Ma confrontare soltanto il prezzo mensile o annuale restituisce un quadro incompleto. Oltre al rischio di sanzioni, chi si affida a servizi pirata può consegnare dati personali e informazioni di pagamento a soggetti sui quali non esistono le garanzie normalmente previste per gli operatori legali.

Non ci sono inoltre vere tutele in caso di interruzione del servizio, oscuramento dei server o scomparsa del venditore. Il servizio può funzionare per mesi e poi cessare improvvisamente, magari per riapparire poco dopo sotto un altro nome.

Gli utenti dei servizi pirata non sono più invisibili

La convinzione che l’utente finale sia sostanzialmente invisibile è quindi sempre più difficile da sostenere. Il contrasto alla pirateria digitale comprende sia gli interventi contro le infrastrutture utilizzate per trasmettere illegalmente i contenuti sia gli accertamenti che possono partire dai dati acquisiti durante le indagini.

Questo significa anche prestare attenzione a eventuali messaggi ricevuti via email o SMS: una vera attività di contrasto alla pirateria non rende automaticamente autentica qualsiasi richiesta di denaro che utilizzi il nome di AGCOM o delle autorità.

Per chi ha utilizzato un servizio illegale, dunque, il punto non è soltanto se il decoder sia ancora collegato alla televisione. Il problema è ciò che può essere rimasto negli accertamenti effettuati sulle reti che fornivano quel servizio.